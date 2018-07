Juez de ejecución, cual Diablo de Yare: Por Félix Francisco Bertomolde.- Juez de ejecución, cual Diablo de Yare, retardos procesales son el dolor de cabeza diario para procesados y sus allegados en los tribunales penales venezolanos, los juzgados de los Valles del Tuy no son la excepción, allí son frecuentes las denuncias públicas y formales por ese motivo sin que nada ocurra, jueces y juezas parecen desconocer la dimensión temporal, tratándose de los lapsos previstos en las leyes, particularmente en el Código Orgánico Procesal Penal, sus dilaciones hacen lucir insignificantes Las paradojas de Einstein sobre el tiempo.

– De quien me hablas -me ataja el comentario una Alguacil a la que tengo en alta estima-, es una gordita simpática, no le molesta que le digan así, al contrario ella dice que ese es su encanto, muy risueña por cierto, una muchacha joven que llegó a jueza después de ser secretaria, en verdad se ganó el cargo a punta de trabajo y estudio, de eso puedo dar fe, pero lo que hizo con las manos, con la cabeza, lo desbarata todos los días con los pies.

La conversación era sobre Marlene Cabriles Alvarado, Juez Segunda de Ejecución de los Valles del Tuy, Cédula 16.357.901, nacida el 26/09/1983, de 35 años de edad y residenciada en Ocumare del Tuy. Es la menor de tres hermanos, Iraida y Vicente Emilio son los mayores. Ingresó al Poder Judicial a los 20 años, el 19/02/2003, antes de ser juez de ejecución estuvo causalmente en el tribunal segundo de juicio, eso no quiere decir que sea la segunda en todo, pero tampoco la primera, en eficacia y celeridad parece no existir escala para ubicarla en un lugar que exprese el desinterés por sus deberes y obligaciones.

– A diferencia de su hermana no escogió la docencia como profesión y a su hermano le consiguió trabajo en la compañía cementera -acota mi interlocutora-. Ella aplica un criterio muy peculiar para desarrollar sus facultades jurisdiccionales en la fase de ejecución de sentencias, solo atiende aquellos casos por los cuales le preguntan y si insisten mucho deja de atenderlos, pero siempre la excusa es que tiene muchos casos que atender. Parece una copia del cómo vaya viniendo vamos viendo, pero con penalidad si se siente fastidiada.

Conocí de casos donde los sentenciados ya hace tiempo debieron no seguir sometidos al régimen de presentación o de haber salido en libertad aquellos a los que les corresponden beneficios procesales por la redención judicial de la pena por el trabajo y el estudio. Puesto que la Juez Marlene Cabriles Alvarado se la pasa como Los Diablos Danzantes de Yare, haciéndole honor al rojo, pero al rojo desdén del régimen que la invistió, hay muchos condenados esperando respuesta, o lo que es lo mismo, esperando por su libertad desde hace más de un año, hablar de 2 o 3 meses para recibir un pronunciamiento favorable de ella en como pegarse un Kino.

– Lo de ella es flojera -aclara la funcionaria judicial-, de un tiempo para acá se ha vuelto haragana, debe ser que se siente segura en el cargo, ella no era así. Hay un caso de un muchacho que está en Yare, él ya cumplió la pena, vieras los familiares, su mamá, a mí por lo menos me da pena ajena cuando me los cruzo en el camino, no hay derecho a jugar así con la gente.

También supe que estando Marlene Cabriles Alvarado como Juez de Juicio hubo personas esperando más de tres años a que iniciara la etapa de juicio, emitía las boletas de traslado y sin reparar en el sacrificio que hacen los familiares para que las boletas lleguen a tiempo al penal o de los que estando en libertad condicional hacen todo a su alcance para comparecer, la mayor de las veces esta jueza no daba despacho, algo que no es una exclusividad en su proceder sino que se ha vuelto uso y costumbre en todos los circuitos judiciales penales del país.

– Quienes se han atrevido a denunciar públicamente o ante los organismos competentes esas irregularidades han sido objetos de represalias, cuando lo que buscaban era que ella cumpla lo establecido en las leyes -destacó finalmente mi amiga Alguacil-.

Félix Francisco Bertomolde – @memientanchico

