Jorge Rodríguez: Oposición debe demostrar que es demócrata

De acuerdo con el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, el Gobierno cumplirá con todas las garantías electorales para las presidenciales del 22 de abril, por lo que considera que la oposición venezolana deberá demostrar su espíritu democrático participando en el proceso.

“La oposición tendrá que demostrar esta vez y frente al pueblo de Venezuela si realmente tiene la vocación democrática que dice tener. Están todas las garantías, todas, no hay una sola garantía electoral que no esté dada allí”, aseguró el ministro quien también fue el vocero principal del oficialismo en el diálogo con los representantes de la fracción que adversa al régimen.

En opinión del dirigente chavista es el momento en el que la oposición decidirá si está del lado de la democracia o la violencia. “Ahora tienen que demostrar realmente si como ellos dicen practican la democracia o muy por el contrario lo que tienen es (…). otra vez el plan violento, la zozobra, la angustia para que sea el pueblo de Venezuela el que pague”, sostuvo.

En relación celebración del proceso electoral, Rodriguez dijo que el 22 de abril fue una fecha preacordada en el avance de las conversaciones, por lo que calificó como hipócritas a la oposición, quienes han manifestado a través de sus líderes su rechazo a la realización de estos comicios para ese día.

El exrector del Consejo Nacional Electoral (CNE) remató tras asegurar que si los adversarios no participan en las presidenciales por considerar que no tienen posibilidades de triunfo, entonces no creen en elecciones. “Tú no puedes ser demócrata (…) y participar solamente en las elecciones que crees que puedes ganar y reconocer solo los resultados que te resultan favorecedores”, argumentó.

Reiteró que durante las negociaciones tanto en República Dominicana como en las reuniones de contacto anteriores la oposición finalmente decidió no firmar los documentos acordados después de recibir llamadas del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, entre otros.

Julio Borges, vocero principal de la oposición en el proceso de diálogo, ha asegurado que el oficialismo no asistió a la Cancillería de Dominicana para recibir el escrito sobre su planteamientos.

ACN/El Carabobeño

No deje de leer: El 75% de los venezolanos rechaza a Maduro según IVAD