Horóscopo del martes 30 de enero del 2018

Consulta el horóscopo de hoy martes 30 de enero del 2018, el método de predicción basado en la posición de los astros en el momento del nacimiento.

Aries. Si no rebajas la tensión con sentido del humor, tolerancia y flexibilidad, se darán discusiones en tu hogar. Y no supongas nada, será mucho mejor que antes preguntes.

Tauro. Algunas situaciones que vivas durante el día podrían llegar a desestabilizarte y necesitarás de tu conocida paciencia para mantener la calma y la mente bien clara.

Géminis. Presta atención a tu economía o el dinero se puede ir sin saber muy bien cómo. En general, valora si vale la pena decir lo que vayas a decir porque podría ir en tu contra.

Cáncer. Es un día algo accidentado, sobre todo en el terreno profesional. Has de estar dispuesto a aceptar los imprevistos y las confrontaciones para que no te afecten demasiado.

Leo. Tu mente estará nublada por tus emociones y podrías reaccionar de forma equivocada a lo que te digan. Trata de relajarte y no le des demasiadas vueltas a las cosas.

Virgo. No juzgues a los demás a la ligera, pues tenderás a malinterpretar sus intenciones. En el amor, hoy no es el mejor día para hablar e intentar aclarar ciertas situaciones.

Libra. No es un buen momento para tomar decisiones importantes. Te sentirás nervioso, por lo que no te cargues con más tensiones y busca a alguien en quien confiar para desahogarte.

Escorpio. Tus puntos de vista tenderán a ser demasiado radicales, tenlo muy en cuenta cuando debatas con otras personas y a la hora de decidir o de interpretar lo que sucede.

Sagitario. No reprimas tus emociones, pues podrían explotar en el momento menos adecuado. Si estás enfadado, habla con quien lo estás y no pretendas hacerle creer que no ha pasado nada.

Capricornio. Tendrás que tratar entre algodones las relaciones personales. Estarás más susceptible a la crítica y serás más fácil de engañar. Sé muy prudente a la hora de firmar acuerdos.

Acuario. Se darán algunos problemas en el trabajo que te obligarán a poner orden y a analizar lo que no está funcionando. En salud, cuida tu sistema nervioso con un tiempo de relax.

Piscis. Las palabras que vengan de algunas personas te harán sentir mal. Confía en ti mismo y no les des ese poder. Date un tiempo para el ocio y verás cómo te sube el ánimo.

Fuente: El Periódico