Heroínas y villanas del Universo Cinematográfico de Marvel: Las mujeres presentes en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) (Dora Milaje Black Panther) pueden hallarse en los más variados roles, desde heroínas y villanas, hasta damiselas o intereses románticos. Pero dentro de toda esa vorágine de personajes, algunas de ellas logran destacarse por sobre las otras. No por el hecho de ser más fuertes o atractivas, sino por la construcción de sus caracteres y la manera en que fueron llevados a pantalla.

Esta es una selección de los mejores personajes femeninos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

#15 Molly Hernandez

La más joven de los Runaways, poseedora de una fuerza sobrehumana que obtuvo tras estar en contacto con una extraña piedra –sugiriendo que es una inhuman–. Molly es una niña que creció con una familia adoptiva tras la muerte de sus padres. Su fortaleza física solo es comparable a su carácter, el que demuestre que se volverá una gran heroína en el futuro.

#14 Frigga

La reina de Asgard, esposa de Odin y madre de Thor. Frigga es casi siempre presentada como una mujer apacible y una madre justa; pero cuando Malekith y sus elfos atacan Asgard, ella no solo da pelea manifestando su experticia como guerrera y astucia como hechicera. Además, demuestra su enorme valor al dar la vida por proteger a Jane Foster y morir a manos de un elfo.

#13 Hope Van Dyne

La hija de Hank Pym y Janet Van Dyne, los Ant-Man y Wasp originales. Hope es una mujer estoica y fuerte que dedicó su vida y su carrera profesional a proteger la empresa de su padre, así como a ayudar a que su legado no sea destruido al convertir las partículas Pym en un arma, cuando forma parte del equipo organizado por Hank para robar su propia tecnología.

#12 Ayesha

La suprema sacerdotisa de los Sovereigns y una villana secundaria que se enfrenta a los Guardians of The Galaxy. Ayesha es elegante, pomposa, sumamente ególatra y chovinista; considera a su propia especie como el máximo exponente evolutivo del universo. A pesar de no tener un gran protagonismo, esta villana se sabe ganar al público con su personalidad y carisma.

#11 Nebula

Presentada inicialmente como una villana, pero después se pasa al lado de los antihéroes al hacer las paces con su hermana Gamora. Nebula es austera y de pocas palabras, muy severa en sus juicios además de una feroz y valiente combatiente. Lo genial del personaje es que está construido a partir de su propia inseguridad, lo que hace que adquiera un carisma propio.

#10 Claire Temple –

Una enfermera que entrega muchas horas de su vida a su trabajo y siente un genuino interés en proteger la vida y en hacer las cosas que son correctas. Claire pasa diferentes estadios en las series de Netflix, como confidente, amiga y aliada de varios de sus protagonistas (incluso amante de uno de ellos) para convertirse en un personaje que está ligado al MCU como representante de los «héroes de todos los días».

#9 Gamora – Primeras imagenes de Guardians of the Galaxy 4

Una de las hijas adoptivas de Thanos junto con Nebula. Gamora fue criada, entrenada y mejorada quirúrgicamente para convertirse en la mejor guerrera y asesina de la galaxia. Pero al saberse una cautiva de Thanos, quien fue responsable de la muerte de la familia de Gamora, esta huye de su lado para unirse a los Guardians como mercenaria y protectora de la galaxia.

#8 Melinda May

Una respetada agente de S.H.I.E.L.D. cuya experiencia la ponen al nivel de Phil Coulson. Melinda era una agente de campo experta en combate armado y mano a mano. Durante una misión se ve en la obligación de matar a una niña, experiencia que resulto traumática y que la convirtieron en una mujer fría. Sin embargo, desarrolló un fuerte apego con los agentes que entrena.

#7 Natasha Romanoff – scarlett johansson actriz mas taquillera2

Una espía rusa entrenada en la Academia Red Room de la KGV y que se convirtió en agente de S.H.I.E.L.D. Natasha es una experta combatiente, una maestra del disfraz y una experimentada interrogadora, capaz de leer las intenciones y socavar información de las personas al interpretar su lenguaje corporal y manera de expresarse. Ganándose con eso un lugar entre los Avengers.

#6 Brunnhilde / Valkyrie – tessa thompson thor ragnarok

Única sobreviviente del escuadrón de Valquirias de Asgard, quienes murieron a manos de Hela cuando intentó escapar de Hel. Brunnhilde se ve aquejada por la vergüenza de su derrota, adquiriendo un comportamiento autodestructivo para compensar. La aparición de Thor y sus planes de regresar a Asgard, le dan nuevamente motivos para recuperar su honor en batalla.

#5 Okoye

Es la general de las Dora Milaje, las fuerzas de elite de Wakanda y guardaespaldas personales del Rey T’Challa. Dado su cargo, Okoye es una miembro del consejo tribal de la nación, prestando su sabiduría como consejera y mediadora; también, si es requerido, actúa como agente, espía e incluso una asesina a las órdenes de su rey, siendo leal hasta la muerte a Wakanda.

#4 Jessica Jones – jessica jones temporada 2 netflix

Una detective privada alcohólica que, a pesar de sobrellevar las traumáticas circunstancias en las que obtuvo su fuerza sobrehumana –al ser parte de un experimento–, haber crecido en un hogar adoptivo abusivo y luego controlada, violada y convertida en asesina por el sociópata Kilgrave, Jessica todavía cree en hacer el bien y ayudar a las personas que lo necesitan.

#3 Peggy Carter

Una antigua decodificadora que fue entrenada por el MI5 y coopero con el proyecto Rebirth que dio origen al supersoldado Captain America. Tras la presunta muerte de éste, Peggy se unió a las filas del SSR, una agencia secreta de seguridad donde logro los contactos para ser una de las creadoras de S.H.I.E.L.D., la agencia de espionaje y seguridad global más importante del mundo.

#2 Hela – hela thor3

La primogénita de Odin y la verdadera heredera al trono de Asgard. Hela es la diosa de la muerte, una guerrera temible con un poder que iguala a los de su padre, él único que fue capaz de contenerla en el reino de Hel. Al haber servido como la verduga de Odin, Hela posee una pasión malsana por la guerra y la muerte, convirtiéndose en una amenaza para los Nueve Reinos.

1-Shuri black panther

La princesa de Wakanda y hermana menor del Rey T’Challa. Shuri es la líder del grupo científico de Wakanda, haciéndola una de las personas más inteligentes e inventivas de la nación a pesar de ser una adolescente. Ella es la mente innovadora detrás de muchas de las armas y sistemas médicos de Wakanda, además de asesorar a su hermano en las misiones en el extranjero.

¿Qué piensas de nuestra selección? ¿Qué otros personajes femeninos del MCU agregarías?

