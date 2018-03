Hallan muerto a ex dirigente juvenil de Voluntad Popular

Muertos y heridos por caída de puente en Miami: La caída de puente peatonal en Miami ocasionó un número aún no determinado de muertos y heridos. Un puente que se encontraba en construcción en Miami, Florida, se desplomó este jueves, dejando varias personas muertas y heridas, así como autos atrapados, según repórtan medios locales.

Varios muertos y heridos al derrumbarse puente peatonal sobre carretera de Miami, ubicado en la Universidad Internacional de Florida.

La estructura unía a la Universidad Internacional de la Florida con la ciudad de Sweetwater, en el suroeste del condado de Miami-Dade.

MDFR ✔ – @MiamiDadeFire – #MDFRUpdate: There are multiple patients injured. We’re working on confirming numbers. Please continue to follow us on Twitter for updates. https://twitter.com/miamidadefire/status/974349014396260352 …

Gabriela Collazo – @GabrielaRose12 – THE FIU BRIDGE COLLAPSED OH MY GOD

En su cuenta de Twitter, el Departamento de Bomberos de Miami Dade indicó que hay “múltiples personas heridas”.

Organismos de socorro continúan trabajando en la zona y por ahora no se tiene un balance oficial de la emergencia. Testigos presenciales del suceso publicaron en las redes que puede haber muchos muertos y heridos por la magnitud del derrumbamiento del puente peatonal.

ACN/redes/@UniNoticias

