Fundadeporte continúa impulsando masificación deportiva - ACN

Ray Lewis, Randy Moss y Brian Urlacher fueron elegidos para la consagración en la selección de 2018 del Salón de la Fama. El grupo se consolida como uno de los más jóvenes en la historia del templo de los inmortales del fútbol profesional. Los tres estaban en su primer año de ser elegibles y se unen a Terrell Owens y Brian Dawkins para ser inducidos al Olimpo de la National Football League (NFL).

El veterano ejecutivo Bobby Beathard (colaborador) y los nominados al Comité de Veteranos Jerry Kramer y Robert Brazile también ingresarán.

Lo anterior fue dado a conocer el sábado 3 de febrero por la noche, un día antes del Super Bowl LII que disputarán los Patriots de Nueva Inglaterra y los Eagles de Filadelfia, en Minneapolis. La ceremonia de consagración del Salón de la Fama será el 4 de agosto en Canton, Ohio.

Owens fue la selección que había esperado más tiempo y apenas cumplía el tercer año de ser elegible y Dawkins estaba en su segundo año.

Lewis es el jugador más condecorado del grupo al ser 13 veces seleccionado al Pro Bowl, dos al Jugador Defensivo del Año y Jugador Más Valioso del Super Bowl en su carrera como linebacker de los Ravens de Baltimore. Lewis comenzó 227 juegos en su carrera y fue acreditado con ocho temporadas de 100 pases.

Moss, quien jugó para cinco equipos, es el segundo mejor en recepciones de touchdown con 156 y tuvo ocho temporadas de 1.200 yardas en su carrera. Jugó siete temporadas completas y parte de otra en Minnesota, sede del Super Bowl del domingo.

Urlacher fue ocho veces seleccionado al Pro Bowl y el Jugador Defensivo del Año de la liga en 2005. Owens, finalista durante los últimos tres años, había sido candidato a pesar de sus críticas públicas a la junta de selectores después de que no había sido elegido para el Salón en 2016 ni 2017.

Una selección de tercera ronda de los San Francisco 49ers en 1996, Owens se ubica octavo en todos los tiempos en recepciones (1.078), segundo en yardas recibidas (15.935) y tercero en touchdowns (153). Jugó para los 49ers, Eagles, Cowboys de Dallas, Bills de Buffalo Bills y los Bengals de Cincinnati durante 15 años de carrera. Además, es el único jugador en anotar un touchdown contra cada uno de los 32 equipos actuales.

Dawkins jugó 13 de sus 16 temporadas para los Eagles, fue nueve veces seleccionado al Pro Bowl y terminó su carrera con al menos 35 interceptaciones y 20 capturas.

Beathard fue ejecutivo de personal de cinco equipos en su carrera, incluidos los ganadores del Super Bowl en los Dolphins de Miami y los Redskins de Washington. Formó parte de 10 ganadores de la división y cuatro ganadores del Super Bowl en general, incluido el equipo de los Dolphins de 1972 que terminó invicto.

Kramer jugó su última temporada para los Packers de Green Bay en 1968 y fue el único escolta seleccionado para el equipo del 50 aniversario de la NFL. También abrió el camino para que el miembro del Salón de la Fama, Bart Starr, anotara el touchdown ganador en el Ice Bowl en la victoria 21-17 de los Packers sobre los Cowboys en el Juego de Campeonato de la NFL de 1967.

Brazile fue seleccionado siete veces al Pro Bowl, cuatro como parte del primer equipo al All-Pro y fue nombrado para el equipo de toda la década de la década de 1970.

5 things we learned from the newly-announced @ProFootballHOF Class of 2018: https://t.co/Az5PZ3xS2K (via @HarrisonNFL) #PFHOF18 pic.twitter.com/Of8K4a6rGe

— NFL (@NFL) 4 de febrero de 2018