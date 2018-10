“El hambre es mucho más fuerte”: Cazan lo qué sea para sobrevivir

El ser humano ha practicado la caza desde su aparición en el planeta tierra. La subsistencia es el motivo principal que promueve la cacería en el hombre y actualmente se continúa ejecutando en muchas partes del mundo.

Hoy en día la pobreza extrema es un factor determinante que aniquila las esperanzas de millones de personas a una mejor calidad de vida. La miseria desorbitada obliga a los infortunados en coyunturas escabrosas, escudriñar entre los desperdicios y cazar cualquier especie animal para lograr sobrevivir.

Esta es la peripecia que afrontan múltiples familias que habitan tierras lejanas en la localidad Rafael Castillo, La Matanza, a unos 20 Kilómetros al oeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina.

Específicamente, en la comunidad 20 de diciembre madres e hijos cuentan el drama que los envuelve y conmina a cazar cuises, palomas, anguilas, chimangos, ranas y patos entre otros animales que les permita alimentarse de manera escasa.

Una mujer fue entrevistada por Telefenoticias y dijo que; “Tengo cinco varones que están a punto de ir a cazar cuis, para comer a la noche porque otra forma en este momento no se puede. Está muy caro todo, es imposible” narra la señora.

La dama prosigue manifestando que “una familia me dijo como tengo que hacerlo. Primero le hice frito, muchos no les gustaba, entonces yo para que ellos se adapten a comer más cosas agarre y hice empanadas y lo saborearon todo”, sostuvo.

Agregando que “cuando vas comiendo te olvidás. El hambre es mucho más fuertes” dijo esquivando la aflicción que la embarga.

“Hay días que no se come”

Otra madre explica invadida por la pesadumbre que tiene siete hijos y que no le alcanzan los pocos recursos que percibe para comer.

“Hay días que no se come” cuenta con la mirada perdida en la desesperanza. Luego Muestra legumbres que, uno de sus hijos llevó a casa luego de hallarlas en la basura. Un puré de tomates que desde “hace un año que está vencido pero nosotros lo usamos”, añade. La madre continuó refiriendo; “si ellos no traen cuises no se cena”.

Rosa, una de las tantas madres cuyos hijos salen a cazar todos los días para poder sobrevivir. Ella sabe lo que es la necesidad extrema. Lo vive a diario en carne propia. Tiene a dos de sus hijos con desnutrición. Es tanta su impotencia que todos los días se encierra en su habitación para desahogarse llorando.

Un joven cuenta que cazan “paloma, Chimango, cualquier cosa que vuele. Le sacá lo que tiene adentro y a la parrilla al guiso, a cualquier cosa”. Finalizó en muchacho que no indicó su nombre.

Acosados por el hambre

El tiempo es oro, jóvenes y niños atacados por el hambre salen de sus moradas acompañados perros y armados con gomeras. Se dirigen a pastizales de un campo abandonado gritando excitados mientras corren detrás de un cuis. La cacería ha comenzado.

La persecución no es fácil, pero finalmente lo atrapan, lo matan y los guardan en un bolso. No los mueve la diversión. Lo que los mueve es la desdicha del hambre.

LA se registra todos los días en una zona rural de la mencionada zona, donde cada vez más familias en condiciones de extrema pobreza le hacen frente a la crisis cazando los animales salvajes que encuentran en su entorno.

Mientras los padres tratan de conseguir empleos para obtener algún dinero o van a revolver los basurales de sectores adyacentes o lejanos busca de desperdicios que todavía puedan transformar en alimentos, los muchachos se encargan de cazar en medio de campos atravesados por arroyos y lagunas contaminados.

Provistos de una gomera que ellos mismos fabrican y los secunda una jauría de perros que cumple una función decisiva: son quienes con su olfato detectan a los cuises que se esconden entre los matorrales.

Una vez descubierto el animal, la persecución continúa con disparos del artilugio hecho a mano hasta dar en el blanco o directamente atrapándolo con las manos. Las presas predilectas son los cuises, pero no son las únicas. También pueden ser palomas, gallinetas, patos, ranas y hasta anguilas que encuentran en los riachuelos.

Al finalizar la ardua jornada todos vuelven a casa orgullosos de sus presas y posteriormente se disponen a buscar la leña para improvisar una hoguera porque tampoco tienen gas domestico, pues indican que el gas es muy costoso para comprarlo.

Finalmente cenan en familia rendidos ante la noche. La luz del día se marchó. Ellos caen una vez más ante el sueño pensando en los alimentos del proximo dia.

La pobreza venció a Macri

El Presidente de Argentina Mauricio Macri, ha adoptado medidas económicas rechazadas por gran parte de los ciudadanos que consideran perjudiciales para la mayoría por carecer de beneficios sociales, agudizando la pobreza en el país suramericano.

Cn5 presenta datos de la cruda situación que se vive en argentina, sobre todos los mas pequeños de la casa.

Millones de personas no tienen suficientes alimentos

Alrededor de 795​ millones de personas en el mundo no tienen suficientes alimentos para llevar una vida saludable y activa. Eso es casi uno de cada nueve personas en la tierra, según revela un informe del Programa Mundial de Alimentos.

El estudio reseña que la gran mayoría de personas que padecen hambre en el mundo viven en países en desarrollo, donde el 12.9% de la población presenta desnutrición.

Agencia Carabobeña de Noticias/Tfnoticias

