CTV llama a la unión de los trabajadores para aumentar presión al Gobierno

La Confederación Venezolana de Trabajadores (CTV) llama a la unión de todos los trabajadores del país y a dejar a una lado pensamientos políticos o ideológicos para luchar por sus reivindicaciones laborales.

En un comunicado, la confederación; aseguró que esa es la única forma de presionar al Gobierno para que mejore las condiciones laborales a la brevedad posible.

La organización aprovechó para apoyar el paro nacional que emprendieron los profesores de educación superior de la nación; anunciada por la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv), que iniciaron este jueves.

Destacaron que respaldan todas las protestas que se desarrollan en el territorio nacional, mencionaron especialmente los reclamos laborales que comenzaron el 25 de junio las enfermeras; que seguidamente se sumaron médicos, bionalistas y paramédicos.

Exaltaron el valor de los trabajadores de la empresa estatal de comunicaciones; Cantv que decidieron exigir aumento salarial dejando a un lado su temor por represalias en su contra. También celebraron la paralización de actividades de la Corporación Eléctrica Nacional.

Trabajadores del sector público perdieron el miedo

Recordaron que en el pasado el sector público disfrutaba de los mejores sueldos; pero a causa de las políticas económicas aplicadas por el Gobierno posicionaron el sueldo entre los peores del mundo, aseguraron.

“Ya se va acercando el día donde las luchas de todos los trabajadores se unifiquen para hacer las políticas antiobreras y antinacionales desarrolladas por los actuales gobernantes”; se lee en el texto, donde recuerdan que los trabajadores exigen aumento salarial para cubrir dos necesidades básicas, alimento y salud.

Finalmente, exigieron al Gobierno “hacerse a un lado” en caso de que no puedan atender las demandas de la masa laboral. Y si no pueden, o no quieren; entonces que se ehe a un lado para que una nueva conducción del país pueda enfrentar esta terrible catástrofe”.

ACN/Ana Ramos

