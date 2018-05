Luego del 20 de mayo: Por Alejandro Feo La Cruz.- En condiciones normales cuando se acercan unas elecciones se siente un clima de esperanza; la gente habla en la calle de alguna propuesta de los candidatos y aumenta el optimismo; porque tendemos a pensar que las cosas van a mejorar con el triunfo de nuestro candidato. Evidentemente, este no es el caso de las próximas elecciones de nuestro país. Unas elecciones con característica muy parecidas a las de la ANC. Millones de venezolanos no pueden participar porque no se les dio la oportunidad de registrarse para votar; ya sea como nuevo votante o como venezolano en el exterior.

Nuestro partido Voluntad Popular y los principales partidos de las fuerzas democráticas; inhabilitados para participar, nuestros líderes naturales presos o inhabilitados, como es el caso de Leopoldo López, Henrique Capriles y muchos más, sin la posibilidad de competir; la ausencia de una observación internacional imparcial, con una verdadera capacidad técnica para hacer el seguimiento del proceso en cada una de sus etapas; son motivos suficientes para no ir a votar.

No comparto decisión de votar

Algunas personas que aprecio han decidido participar; quizás su vocación democrática los llevó inocentemente a tomar esa decisión; decisión que no comparto y que no voy a acompañar.

Luego del 20 de mayo todos los venezolanos amaneceremos viendo unos resultados sin sorpresas; que ya están cantados, con la misma grave crisis que estamos viviendo y teniendo en el poder a los causantes de tanto sufrimiento. El reto será superar la frustración de muchos y la desesperanza de otros. Tenemos que hacer renacer la unidad, reagruparnos y organizarnos, reconstruir el mensaje para que pueda quebrar el desánimo; promover la solidaridad humana del venezolano que es una de las cualidades más hermosas de nuestra gente; y se hace tan necesaria ante tanta precariedad. Prepararnos para nuevos compromisos y oportunidades que vendrán muy pronto; y para así seguir adelante de nuevo hasta la conquista de la mejor Venezuela.

Alejandro Feo La Cruz, responsable regional de Voluntad Popular

