Cerrada la av. Bolívar por aumento de pasaje

Desde horas de la mañana de este miércoles 13 de junio, se encuentra cerrada la avenida Bolívar de Valencia; frente al Bicentenario, mejor conocido como antiguo Exito. Usuarios del transporte público protestan en el sitio, debido al aumento del pasaje a 10 mil bolívares.

Los manifestantes alegan no estar de acuerdo con dicho aumento, debido a que las autoridades pertinentes no lo han hecho de manera formal y legal. Por otra parte dicen que ahora los autobuses no realizan las rutas completas; “Si antes pagábamos un solo pasaje, ahora pagamos dos y hasta tres por el mismo trayecto”.

Por otro lados, estos señalan que se les imposibilita de cancelar altos montos; debido a que, no consiguen efectivo suficiente y el que logran obtener no les alcanza.

En el lugar se encuentran funcionarios de la Policía Estadal, por si se presenta cualquier situación de conflicto.

Aumento del pasaje mensual

El presidente del sindicato de transporte del Estado Carabobo, Adolfo Alfonzo; informó el pasado martes, que el precio del pasaje urbano aumentará mensualmente en la Gran Valencia.

Indicó que lamentablemente debe haber incrementos mensuales, debido a que ellos no pueden trabajar en contra del costo. De igual manera; aseguró que la medida será tomada unilateralmente por todos los transportistas; y eso será sin el acuerdo con las autoridades locales.

Se espera que autoridades locales se pronuncie en las próximas horas respecto a esta situación de la crisis del transporte y del aumento del pasaje y determinen las acciones a tomar en torno al servicio de transporte en el estado Carabobo.

