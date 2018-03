Construyen casa para niños en condición de calle en Carlos Arvelo

Las Palmitas, un populoso sector del sur de Valencia que con frecuencia está presente en las ediciones impresas y digitales por los homicidios que allí ocurren, hoy es noticia pero un problema que acarrea no solo a la entidad carabobeña sino a todo el territorio nacional, la crisis de transporte que padecen los habitantes.

Desde hace dos meses los habitantes de esa comunidad, situada en la parroquia Rafael Urdaneta, caminan durante más de una hora para llegar hasta su zona vecina, Flor Amarillo, es ahí donde los choferes decidieron arbitrariamente no terminar su destino que históricamente ha sido, Centro-Las Palmitas.

El incumplimiento de la ruta afecta a cientos de familias que viven en Las Palmitas. Se trata de trabajadores, estudiantes y amas de casa que diariamente deben salir de sus hogares para cumplir con sus compromisos. Esta rutina se transformado en un viacrucis.

“Todos los días camino para llegar a mi trabajo, en el Centro Comercial Paseo Las Industrias. Lo hago por necesidad, pero he llegado hasta pensar que mejor renuncio porque entre la caminata y el sueldo mínimo (Bs. 915.000) que no me alcanza para nada, prefiero montar un negocio en mi casa”, esa es la historia de Yesenia Ortiz, que vive desde hace varios años en Las Palmitas.

“La viveza del venezolano” esa fue la respuesta de la joven al ser consultada sobre el motivo del abandono del que es víctima su comunidad por parte de los profesionales del volante. Los “corto corto” son las rutas improvisadas que estableció ese gremio para obtener más ganancia en poco tiempo.

Una situación similar ocurre en la insegura parada de Monumental de Valencia, allí los “piratas” que vienen del centro diseñaron dos rutas, desde Plaza de Toros hasta Espiga de Oro (La Isabelica) y el Elevado Las Industrias. Este calvario que viven los habitantes de Las Palmitas y los residentes de cada rincón de Valencia esperan que el problema sea disipado con la promesa del gobernador Rafael Lacava, la dotación de unidades y la creación de nuevas rutas.

Ana Ramos/ACN

No deje de leer: Lacava anunció que importará autobuses ante falta de transporte público en Carabobo