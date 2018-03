Mega jornada social desde este martes en Los Guayos

El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, anunció que fue autorizado por el Vicepresidente de la República, para importar una cantidad importante de autobuses para el estado Carabobo, y poner la plataforma a los privados de manera de que puedan comprarlos a precio de gallina flaca.

A su vez, anunció que creó la Institución Financiera del Transporte para costear cauchos y lubricantes a los transportistas que cubrirán las rutas.

El gobernador hizo el importante anuncio durante la presentación de su informe de gestión ante el Consejo Legislativo de Carabobo, que realizó la sesión en el Teatro Municipal de Valencia, correspondiente al lapso desde el 19 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2017.

El parlamento regional se trasladó a estos espacios, donde se instaló la cámara para la sesión en la que estuvo presente Flor García, presidenta del Consejo Legislativo de Carabobo, acompañada de la fracción mayoría del Psuv, y de las legisladoras de oposición Neydi Rosal y Karelly Lizarra.

Al acto, muy concurrido, asistieron representantes de los Poderes Públicos del estado, diputados, consejos comunales, así como los alcaldes de Carabobo, a excepción del burgomaestre de San Diego, León Jurado Laurentin.

Lacava, elegantemente trajeado de azul claro, acorde a la ocasión, llevó puesta la banda vino tinto de gobernador de Carabobo, y antes de iniciar su intervención, mostró un vídeo desde que aparece en el balcón de Capitolio, la noche del 15 de octubre, y los logros de su gestión hasta ahora. En su informe, se paseó por todas las áreas principalmente alimentación, salud, seguridad, deportes, embellecimiento, vialidad, y otras áreas.

En una de las áreas donde se detuvo por largo tiempo fue se refirió al tema del transporte. Reconoció es que un problema, aunque destacó el trabajo de los TransCarabobo, al señalar que se recibieron 17 unidades operativas y fueron llevadas a 84 en diciembre.

Les voy a dar un tubazo- dijo el mandatario regional hablando en el argot periodístico cuando se trata de una primicia. Se recibieron 17 unidades operativas y se llevaron a 84 en diciembre.

Admitió que de casi 9 mil unidades de transporte en el estado, el 75% está fuera de servicio por cauchos y lubricantes, pero fundamentalmente lubricantes.

“Es un tema muy importante para mí. Yo el sábado hablando con el Vicepresidente de la República nos autorizaron para poder importar una cantidad importante de autobuses. Ya estamos autorizados para poder hacer tal fin. Estén muy pendientes, porque sobre todo desde el Distribuidor Firestone hacia Flor Amarillo y Carlos Arvelo será asignados aproximadamente 25 autobuses de 60 puestos. Después tenemos todas las rutas que van desde el centro y sur de Valencia hacia Naguanagua y todo lo que es la parte del norte, incluyendo la avenida Bolívar, para donde vienen 35 autobuses”.

El mandatario anunció otra cantidad de unidades para el eje Guacara, Mariara y San Joaquín pasando por Los Guayos hacia Valencia, y todo lo que es la parte de Libertador.

“Esos autobuses no los vamos a manejar nosotros. Yo no me voy a meter en eso. Yo le estoy haciendo la vuelta, le estoy poniendo mi plataforma a los privados para que compren esos autobuses que vienen a precio de gallina flaca, y después la cosa más importante de todas, y aquí le digo a nuestro secretario general y nuestro director de Economía que estamos a punto de manera perentoria la Institución Financiera del Transporte del estado Carabobo, es decir, nosotros vamos a financiar a los transportistas que tienen sus autobuses que van a estar en esas rutas al precio que digo yo, los cauchos y los lubricantes y ellos van pagándolos en un período de seis meses con su propio autobús”.

Otra área que abordó fue Fundadeporte, destacando que se ejecutó el plan 100 días 100 canchas, la rehabilitación de las instalaciones del Poliderportivo Misael Delgado, labores de rescate de la Villa Olímpica, y el rescate del Patinodromo de Naguanagua.

Otra materia que abordó fue la salud, por lo cual hizo énfasis en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera, y los trabajos que se realizan en la emergencia, que según refirió, la están poniendo mejor que una clínica privada para su reinauguración, al igual que otros servicios médicos.

Marlene Piña Acosta/ACN

No deje de leer: Trump prohíbe “cualquier moneda digital” emitida por gobierno de Maduro