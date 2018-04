Por desnutrición murieron 35 niños en Monagas denuncia Caritas

El Frente Amplio Venezuela Libre aseguró que las venideras elecciones presidenciales del 20 de mayo, representan una violación a lo establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que regula los principios constitucionales y los derechos de participación política de la ciudadanía en procesos comiciales.

“Son indispensables los requisitos concretos que deben cumplirse a cabalidad para que los ciudadanos se expresen libremente y que su voluntad sea respetada”, indicó Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV).

Durante la rueda de prensa, el vocero del Frente Amplio Venezuela Libre, Víctor Márquez, señaló que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha cumplido con los requerimientos constitucionales para garantizar unas elecciones libres, justas y transparentes, en las cuales los venezolanos expresen el camino que quieren para el país.

En boletín de prensa, el académico resaltó que estos próximos sufragios presidenciales no cuentan con una pluralidad de candidatos, pues se está en presencia de un “fenómeno electoral”, que solo ha permitido que unas pocas personas estén participando en dicho proceso. Además, el CNE no publicó el reglamentario cronograma electoral, actuación que viola de manera directa la Ley Orgánica de Procesos Electorales.

Márquez recordó que las elecciones de gobernadores del pasado 2018 fueron convocadas de forma ilegítima por la asamblea nacional constituyente, respaldada por el Poder Comicial, este último, a su juicio, “se caracteriza por adelantos y retrasos sin justificación ni respeto a los lapsos que garanticen un proceso confiable por parte del árbitro electoral”.

Por su parte, el jefe de la fracción parlamentaria de la Unidad Democrática y dirigente de Voluntad Popular, diputado Juan Guaidó, comparó las fechas de las distintas contiendas electorales que se han llevado a cabo en los últimos años y demostró que el régimen de Maduro no quiere enfrentarse a un proceso con condiciones justas.

“No se puede convalidar el fraude que pretende autoproclamar la crisis, no podemos llamar elecciones a un proceso que viola la Ley Orgánica de Procesos Electorales. No están las fechas, no están las condiciones; no lo llame elección, esto es un simulacro. En 2012 fue convocada una elección presidencial con 383 días de anticipación y ahora con apenas 80 días convocan a los venezolanos para este fraude, las parlamentarias de 2015 fueron convocadas con 167, versus la farsa Asamblea Nacional Constituyente con solo 23 días. Es evidente que el régimen no quiere una competencia”.

Exhortó a los venezolanos a seguir organizándose desde cada rincón del país para seguir exigiendo un proceso electoral libre, justo y transparente que permita poner fin a la grave emergencia humanitaria en Venezuela.

“No va a ser sencillo retomar confianza cuando nos vimos ante un régimen que asesinó a cientos de venezolanos en 2017 por alzar su voz, pero como sociedad hemos aprendido durante estos 18 años que debemos seguir exigiendo para lograr los cambios. No vamos a participar en este proceso, vamos a exigir unas elecciones libres. El Frente Amplio es un vehículo, la Unidad es un vehículo, los sindicatos son un vehículo para lograr esos espacios de conquista social que nos lleven a reconstruir #LaMejorVzla”.