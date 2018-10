Carabobeños disfrutaron homenaje a “The Beatles” en Teatro de Valencia

Los carabobeños disfrutaron este fin de semana con el homenaje a una de las agrupaciones más importantes en el mundo del entretenimiento “The Beatles”, la cual fue enaltecida con una exposición y cerró con un concierto a casa llena, El Teatro Municipal de Valencia.

Juan José Piñero, presidente del Teatro Municipal de Valencia; indicó que más, de 650 fanáticos del rock pudieron disfrutar de la música a cargo de Beatlemanía de Venezuela y de la colección de objetos relacionados a la recordada banda británica.

“Desde las instalaciones del teatro, continuamos llevando recreación y cultura a todos los valencianos, quienes este fin de semana se deleitaron con el tributo que se le rindió a John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison, integrantes de la banda más exitosa de Liverpool”, dijo.

El evento contó con la participación de Wilmer Rafael Hernández, comediante quien realizó un “stand by comedy”. Habló de la historia del rock venezolano a partir de los años 50 y cómo fue influenciado por los Beatles. Así como de Roberto Pérez, Jefe de cultura de la Alcaldía de San Diego, Wilmer Rafael Hernández, agrupación Caliope, Régulo Castro y Daniel Siugza.

Entre los temas que se interpretaron, destacaron las obras maestras escritas por Lennon y McCartney, como “Imagine” “I want to hold your hand”y “Yellow Submarine”. Entre otros sencillos que han marcado un antes y después en la era del rock.

Durante la variada programación que ofreció la Beatlemanía; los asistentes también pudieron disfrutar de una exposición de carros antiguos de colección de los años 50, 60 y 70 que se exhibieron a las puertas del Teatro Municipal.

