‘The Big Bang Theory’ terminará en la temporada 12

La galardonada y exitosa serie de televisión ‘The Big Bang Theory’ terminará finalmente en su temporada 12; después de cientos de especulaciones sobre el futuro de la serie.

La ficción de comedia, que se emite en Latinoamérica por Warner Channel; empezó su emisión en septiembre del 2007 y finalizará en 2019 en el episodio 279.

En un comunicado conjunto por parte de Chuck Lorre Productions, Warner Bros. y CBS declaran: “Estamos eternamente agradecidos con nuestros fanáticos por su apoyo a The Big Bang Theory’ durante las doce temporadas. Nosotros, junto con el elenco, escritores y el equipo; estamos extremadamente agradecidos por el éxito del programa y nuestro objetivo es ofrecer una temporada final; y el final de la serie, que llevará a ‘The Big Bang Theory’ a un épico cierre creativo.

El fin de la serie no es algo nuevo para los involucrados, ya que es un tema que se ha venido hablando desde hace mucho tiempo. Steve Holland, el productor general; había declarado que “hasta que escuche algo diferente, pensaremos que es la última. Sé que tenemos la siguiente temporada, pero yo no sé qué pasará más allá de eso. Y no es mi decisión, así que todo lo que puedo hacer es seguir adelante con la duodécima temporada y hacerla bien”.

Kaley Cuoco, que interpreta el papel de Penny en la serie; publicó en instagram un emotivo mensaje. “Este viaje ha sido un sueño hecho realidad y algo que cambió la vida. No importa cuándo fuera a terminar, de todos modos mi corazón siempre se habría roto en dos. Ahogándome entre lágrimas, les prometemos que traeremos la mejor temporada de todas. A nuestros fans, nuestro equipo, familias, Chuck Lorre, Warner Brothers, CBS y todos los que nos apoyaron por tantos años, gracias. Nos vamos con un ‘bang‘”, expresó la actriz.

Jim Parsons posible culpable

El actor estadounidense, Jim Parsons, que hace el papel del destacado físico teórico, Sheldon Cooper; es el culpable del fin de la serie según Entertainment Weekly, al rechazar la suma de 50 millones de dolares por episodio porque “ya está listo para dejar la serie”.

Solo queda esperar al inicio de la temporada 12, que será el 24 de septiembre en Estados Unidos. Mientras tanto el actor Johnny Galecki manifestó que “nos iremos conformes a casa”.

ACN/Medios Digitales

