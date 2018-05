El baloncesto venezolano no asistirá a los Juegos Sudamericanos de Cochabamba, Bolivia, cita que arranca el próximo domingo, informó el; máximo ente que rige la disciplina en el país.

Según la nota de prensa el baloncesto venezolano no asistirá por la falta de fogueo y cumplir el ciclo de preparación que requiere disputar una; competencia a la altura de la localidad boliviana, entre otros puntos.

Expresa la nota de la FVB, el Ministerio del Poder Popular para la Juventud y Deporte “no cumplió con su; obligación y compromiso de facilitar una preparación adecuada para el equipo”.

Prosigue la información que el pasado 16 de marzo ambas partes se reunieron en el Comité Olímpico Venezolano, donde la; FVB dejó por sentando que si la selección “no cumplía con un ciclo de preparación, con las condiciones y; el tiempo de concentración mínimo, no se asistiría al evento”.

Baloncesto venezolano fue claro

“Habíamos acordado en reunión con el planificador del Mindeporte que la preparación debía empezar el 15 de abril para la; aclimatación. Nada se pudo llevar a cabo e ir a competir sin preparación no es prudente” acotó Néstor Salazar, director; técnico del baloncesto venezolano.

“Personalmente sugerí al presidente de la Federación, Carmelo Cortez y al director de selecciones, Oswaldo Narváez, en conversaciones que sostuvimos; que no asistiéramos en esas condiciones. El entrenador (Nelson) ‘Kako’ Solórzano también manifestó que no era lo mejor ir así; no podemos estar improvisando, Bolivia por el tema de la altura, es particularmente difícil”, explicó.

Solórzano lo ve imposible

Nelson “Kako” Solárzano, quien estaría al frente del combinado nacional, “que a estas alturas es “técnica y físicamente es imposible; competir así”, “Hicimos algunas reuniones de planificación con el personal de Mindeporte y nos dijeron que íbamos a concentrarnos el 15 de; abril eso no sucedió” agregó el DT del baloncesto venezolano.

“Después hicieron cambios en la lista de jugadores que yo pasé y no pudieron traer a los que están en; el exterior. Luego dijeron que concentraríamos el 15 de mayo y tampoco se hizo. Ya en esta fecha no hay; tiempo para trabajar. Es ilógico que lleguemos tres días antes de la competición, sin roce competitivo y más cuando está; de por medio un factor tan importante como es la altura de Bolivia”, puntualizó “Kako” Solórzano.

Recordó el entrenador que “la clave de los buenos resultados que obtuvimos recientemente en el baloncesto fue precisamente la planificación; logramos trabajar entre un mes y un mes y medio, pero si esa planificación no se puede cumplir es mejor; no ir a dejar al país mal parado. Es preferible concentrarse en la próxima ventana de los Clasificatorios al Mundial; y en el Suramericano U21”.

Mundial 3×3 en veremos

En la nota agregaron que la participación en la Copa del Mundo 3×3 Femenina, que se realizará en Filipinas del; 8 al 12 de junio también está en riesgo debido a que a la fecha no se ha obtenido; respuesta alguna de parte de Mindeporte, pese a que a principios de abril se consignó la solicitud para asistir; a dicha competencia.

La Copa del Mundo 3×3 Femenina otorga puntos en el ranking mundial a nuestro país, que ayudarían en gran medida; a la clasificación a los Juegos Panamericanos 2019 y a los Olímpicos de Tokio 2020.

Vendrían sanciones

La inasistencia al evento traería consigo una sanción para el baloncesto venezolano en la disciplina y con ello la pérdida de los; cupos a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, que recientemente se han obtenido.

Venezuela ocupa el quinto lugar del ranking mundial de baloncesto de mayores femenino, el 21 en el ranking mundial absoluto; de mayores masculino, así como los lugares seis y cinco respectivamente en juveniles femenino y masculino.

ACN/Prensa FVB/MAS

