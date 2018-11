El asesino vejucón que confesó el homicidio de 90 mujeres

Persiguiendo una quimera que no encontraron en su país, más de 40 venezolanas fueron asesinadas en la ruta migratoria, buscando un sueño, regresaron en un ataúd o jamás volverán a su tierra natal.

La terrible odisea de docenas de mujeres venezolanas que salieron de su país; por una singular crisis económica, en una nación con las mayores reservas petroleras del mundo; pero en tránsito hacia el socialismo y en la vorágine de una seudo revolución; se vieron obligadas a escapar, por la falta de empleo y la negación de surgir, sin recursos y con el hambre propia; y de su familia, en busca de una quimera que se truncó en dolor, miseria y muerte.

Venezolanas en busca de un sueño terminan asesinadas

Muchas venezolanas emprendieron un camino fuera de su país; en busca de un sueño, una mejor vida, huyendo de la crisis del país caribeño, pero lo que encontraron fue la muerte.

Desde febrero de 2017 hasta noviembre de este año; los medios de comunicación de noticias de toda América Latina; han denunciado 41 asesinatos de mujeres venezolanas.

Un periplo para regresar a casa en un ataud

Kenny Finol estaba estudiando periodismo en su ciudad natal de Maracaibo; cuando intentó escapar del colapso vertiginoso de la economía venezolana; emigrando a Colombia y luego a México. Pero ella volvió a casa en un ataúd.

Su cuerpo fue encontrado el 25 de febrero en un rincón aislado de Ecatepec; una ciudad al norte de la Ciudad de México, conocida por la violencia contra las mujeres; y la base de hogares de varias organizaciones de narcotráfico y contrabando de personas. La joven de 26 años había sido desfigurada con ácido; brutalmente golpeada, violada y torturada antes de que la mataran.

Finol es solo una de las docenas de mujeres que se vieron obligadas; por el colapso económico de Venezuela a emigrar en busca de una mejor calidad de vida; pero en cambio encontraron la muerte.

Más de 40 venezolanas asesinadas en la ruta migratoria

Algunas fueron asesinadas cuando cayeron en manos de grupos criminales. Otras fueron asesinadas por esposos que aparentemente se volvieron violentos; bajo la presión de vivir en la pobreza en países extranjeros; o por parejas que consideraron que una ruptura merecía una sentencia de muerte.

Y hay casos aún envueltos en el misterio; que involucran cuerpos que nunca fueron identificados o reclamados; y terminaron enterrados en cementerios remotos; sin flores ni lágrimas para honrar su memoria.

El Nuevo Herald documentó varias muertes que ocurrieron entre febrero de 2017 y marzo de 2018 en México, Ecuador, Panamá y Perú, a través de entrevistas con familiares afligidos, amigos y otros aún aterrorizados, después de escapar de su propio fallecimiento.

Cuando comenzó la fuga de las venezolanas

La mayoría de las víctimas se encontraban entre los miles de venezolanos que comenzaron a emigrar en 2002, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez regresó al poder, después de un breve golpe de estado. El éxodo aumentó en 2014, luego de enfrentamientos callejeros mortales entre opositores y partidarios del régimen de Nicolás Maduro. Gran parte de la represión contra los manifestantes provino de las fuerzas de seguridad del gobierno.

El éxodo continuo se ha vuelto tan masivo que las Naciones Unidas lo han calificado como “una crisis monumental”.

Los venezolanos están huyendo de la hiperinflación que el Fondo Monetario Internacional pronostica que llegará a 1.3 millones por ciento para fines de 2018, una caída esperada del 18 por ciento en el Producto Interno Bruto, así como una grave escasez de casi todos los medicamentos, en un país donde las personas coma solo una o dos comidas al día y donde los cortes de energía eléctrica y agua pueden durar días.

Peligros en la carretera

Un informe reciente de la ONU señaló que 3 millones de venezolanos han abandonado el país en los últimos cuatro años.

Muchos de ellos se embarcan en un largo y agotador caminatas por los Andes a pie y con zapatos endebles, cargando con los niños y las maletas, con poco que comer o beber y se exponen al frío amargo que pincha la piel como el filo de un cuchillo.

“América Latina nunca ha enfrentado una época de migración forzada como la que estamos viendo ahora”, dijo Eduardo Stein, representante especial conjunto para los refugiados venezolanos designado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

“La muñeca más cara de la ventana”

Kenny Finol fue parte de ese éxodo. Se fue de Venezuela en 2015. Pero la joven que quería ser periodista terminó trabajando como escort en México.

Se anunció a sí misma como “La muñeca más cara de la ventana” en ZonaDivas.com, uno de los sitios de Internet más conocidos en México utilizados por una red de explotación sexual, hasta que las autoridades lo cerraron en abril.

México ha sido durante mucho tiempo un lugar peligroso para mujeres jóvenes como ella. Otros seis venezolanos fueron brutalmente asesinados allí en los últimos 18 meses, presumiblemente por narcotraficantes y traficantes de personas.

“Hace un tiempo ella decidió irse, debido a la situación aquí. No sé por qué eligió ese país. Ella estaba en Colombia, y de allí se fue a México. Luego volvió a Venezuela. Se iría, pasaría unos meses allí y luego regresaría”, dijo el hermano de Finol, Terlis Alfonso Alvarado Finol.

Finalmente, ella regresó a casa, pero para ser enterrada en un cementerio.

Su estancia en México parece haber estado marcada por la violencia. Algunos meses antes de su asesinato, la rubia y mujer de ojos verdes supuestamente fue golpeada brutalmente por su novio, identificado por el hermano como Bryan Mauricio González, conocido como “El Pozoles”. El hermano lo acusa del asesinato de su hermana.

En los videos que grabó y publicaron en sitios web mexicanos en octubre de 2017, Finol aparece con múltiples contusiones en la cara, los ojos y la boca y afirma que González la había golpeado cuatro veces con un machete y que había hecho un agujero en el paladar con una pistola.

El hermano dijo que su hermana pintó un retrato horrible de su novio, un hombre identificado en la prensa mexicana como miembro de un cártel de las drogas y asesino.

“Se suponía que eran una pareja durante mucho tiempo, y luego mi hermana se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Él lo hace todo”, dijo el hermano que la hermana le comentó.

Los familiares dijeron que no han recibido ninguna información sobre el caso de Finol.

“No he tenido ninguna respuesta de los funcionarios en México. Nada”, dijo Mireya Finol, la madre de la víctima. “No sé nada, no han respondido a ninguna de mis preguntas. No sé si incluso han hecho algún arresto”.

El Nuevo Herald pasó meses tratando de obtener información de los investigadores en vano. Las autoridades no respondieron a múltiples solicitudes de comentarios por teléfono o correo electrónico.

Los jóvenes son vulnerables

El relato de Finol es una ilustración alarmante de los riesgos que rodean el éxodo masivo de venezolanos.

El abogado y criminólogo Fermín Mármol García dijo que Venezuela ha visto un importante movimiento de población en los últimos años, y que sus ciudadanos se han ido por razones “eminentemente económicas y sociales”.

“Cuando tal emigración es el resultado del empobrecimiento de un país, vemos una emigración muy variada. Por un lado, los profesionales. “Hay otros que están dispuestos a hacer cualquier cosa, y cuando uno está dispuesto a hacer algo, el tráfico de personas puede hacer sentir su presencia”, dijo Mármol García, en una entrevista telefónica desde Caracas.

Una mujer venezolana que dijo que logró escapar de los abusos, amenazas y un secuestro en México, mientras trabajaba como escolta, le dijo al Nuevo Herald que aceptaba los riesgos debido a su bebé.

Ella relató los detalles de su experiencia, pero pidió el anonimato para evitar ser identificada por sus abusadores anteriores. El miedo sigue siendo parte de su vida.

Decidió emigrar a México luego de ser contactada por una amiga, una mujer que luego fue asesinada allí.

“Me puso en contacto con una mujer que dirigía prostitutas. Me vi obligada a trabajar como un perro, sin dinero ni comida, hasta que escapé. Ella incluso retuvo mi pasaporte. Luego vinieron las amenazas”, dijo la mujer, oriunda del estado de Lara, en el oeste de Venezuela.

Ella dijo que trabajó durante unas seis semanas para la mujer, una colombiana. Cobró $ 5,200 por el vuelo a México, todo el dinero que ganó mientras trabajaba para ella.

“No me dejaron salir. Me encerraron en una casa. Trabajé casi 24 horas al día. “Sólo tienes un día libre después de 15 días de trabajo”, dijo la mujer venezolana. “Amenazan con cancelar tu pasaporte, y lo hacen. Amenazan con matarte. Cualquier cosa que pueda asustarte. Te dicen que si no lo haces, tu familia pagará”.

Una vez le dio a sus jefes en México aproximadamente $ 780 para enviar a su familia en Venezuela, pero el dinero nunca llegó. Por eso decidió escapar. Huyó en su día libre y usó las propinas que había recibido para pagar un hotel. La mujer venezolana que la había convencido de ir a México la ayudó a huir.

Casos como estos son cada vez más comunes, según los expertos.

Los venezolanos “que intentan salvarse a sí mismos y sus familiares han estado expuestos durante su proceso de migración a diferentes redes locales y globales para el tráfico de personas”, afirma un informe publicado en marzo por el Observatorio de la Delincuencia Organizada y Transnacional en Venezuela y la Embajada británica en Caracas.

El director ejecutivo del Observatorio, Luis Cedeño, dijo que las redes de tráfico de personas han “saltado a las salidas de los venezolanos” y que a menudo hacen ofertas fraudulentas de empleos y otros beneficios.

Empaquetando esperanzas y sueños

También hay jóvenes venezolanos que decidieron probar suerte por su cuenta. Guardaron sus esperanzas y sueños en maletas y emprendieron viajes a lugares donde esperaban encontrar trabajo, continuar sus estudios y enviar dinero a familiares en Venezuela.

El país rico en petróleo alguna vez fue un receptor neto de inmigrantes y tuvo una clase media, hasta que Chávez impuso su marca de “socialismo del siglo XXI” en Venezuela.

Una de esas jóvenes fue Lorena Marina Cardozo, de 21 años, quien abandonó su ciudad natal de Chivacoa, en el estado de Yaracuy, en el centro norte de Venezuela, en septiembre de 2017 y se trasladó a la ciudad portuaria de Manta, en Ecuador, donde vivía con dos primos.

Cardozo parecía feliz y entusiasmado con las fotos que publicó en Facebook, pero pronto se encontró con la dura realidad que enfrentan muchos otros inmigrantes venezolanos: tener que vender bocadillos, dulces o flores en la calle para sobrevivir.

Su área de trabajo era el bulevar costero a lo largo de la playa El Murciélago, salpicado de bares y popular entre los residentes venezolanos de Manta.

Desapareció unos días antes de regresar a Venezuela para participar en su ceremonia de graduación como ingeniera comercial. Su cuerpo desnudo fue encontrado el 17 de marzo en un área remota.

Una autopsia mostró que ella se ahogó en su propio vómito. Su cuerpo no mostraba signos de violencia. Cómo llegó a ese lugar sigue siendo misterio.

ACN/Miami Herald/MiamiDiario

