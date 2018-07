Arpistas, el gran registro nacional de Arpista: Por Carlos Vicente Torrealba.- Venezuela posee un instrumento que ha sufrido durante toda su historia diversas modificaciones, ese instrumento es el arpa popular diatónica. Durante el siglo XVII hasta el siglo XIX, este instrumento era uno de los más populares entre los venezolanos y con él los arpistas tocaban una amplia gama de géneros musicales desde, pasos dobles, danzones, danzas cortesanas, los golpes llaneros, las coplas, el pasaje y en el siglo XX el val-pasaje y la tonada.

El Arpa desembarca en Venezuela en el año de 1530 gracias a don Cristóbal Rodríguez que trajo a 11 familias cordobesas, una de esas familia venía un músico, llamado el maestro arpista Atanasio y es la primera referencia de un arpista en Venezuela se cree el arpa del maestro Atanasio era la típica arpa medieval, de menos de un metro de altura y mástil curvo.

El golpe llanero nació en los llanos venezolanos, sus grandes compositores como, Pedro Pablo Molina, Ruperto Sánchez, Manuelito Pérez, Natividad Marchena entre otros, son glorias del Arpa venezolana del siglo XIX y principios del XX esa arpa y arpista que en la Fundación Corazón Llanero Multimedia hemos querido honrar con el primer Registro Nacional De Arpista en sus cuatro nominaciones maestro, profesional, novel y estudiantes.

La historia del arpa apenas la empezamos a escribir y registrándola, lo sorprendente es que es una historia llena de gloria, matices, grandes innovaciones y aportes continentales.

El Registro Nacional De Arpista busca saber cuánto arpista existen en nuestra nación y los niveles de excelencia, técnica, aprendizajes y el tipo de arpa que dominan. Hay censos no formales ya realizados en los diferentes instituciones culturales de nuestra nación, pero no un registro único, donde se puedan desarrollar políticas en pro de los artistas y cultores de tan extraordinario instrumentó, no sabemos en forma real y metodológica cuantos alumnos de arpas existen, ni cuantos profesionales hoy en día se labran sus sustento familiar con ella, El Registro Nacional De Arpista es en pro de tan bella profesión y busca objetivos sociales, académicos por los arpista y ese arte tan importante, símbolo de nuestro quehacer cultural de nuestra nación.

Fundación Corazón Llanero Multimedia desde mí llegada como Director Cultural y Académico me pidieron dirigir el proyecto “Arpa 2018” que contempla: el I Registro Nacional De Arpista, El I Simposio Del Arpa, La I Exposición De Lutier o Fabricante Del Arpa y El I Concurso y Festival Internacional Del Arpa, todo ellos será posible con el Registro ya que nos da una información estadística para diseñar nuestro proyecto y cumplir los objetivos,

Es fácil registrarse tan solo ir a nuestra página corazonllanero.com.ve. Tocar Gran Registro Nacional De Arpista llenar los datos y es todo, algo sencillo que nos abrirá un mundo de esperanza para los arpistas.

