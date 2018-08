Acuña Llegó a 20 jonrones y aún no cumple los 21 años de edad

Llegó a 20 jonrones y aún no llega a los 21 años de edad. Nos referimos a Ronald Acuña, que con su hacha la voló en el primer turno al bate en la victoria de Bravos de Atlanta ante Piratas de Pittsburgh 2-1.

El venezolano Acuña conectó el quinto lanzamiento de Trevor Williams y lo envió al otro lado de la cerca del jardín central y llegó a 20 jonrones y uno de los novatos criollos sensanción de esta temporada (el otro es Gleyber Torres, Yanquis) y su sexto conseguido en la apertura de la primera entrada, incluidos cuatro en las últimas dos semanas.

El guaireño se convirtió en el decimocuarto pelotero que llegó a 20 jonrones antes de soplar las 21 velitas, emulado a Mel Ott, Frank Robinson, Al Kaline, Eddie Mathews, Orlando Cepeda, Mickey Mantle, Ken Griffey Jr., Ted Williams, Willie Mays, Tony Conigliaro, Alex Rodriguez,Bryce Harper y Giancarlo Stanton, los primeros ocho en el Salón de la Fama y los dos últimos siguen activo.

Además es el novato venezolano con dos docenas de bambinazos antes de cumplir los 21.

ACUÑA TIME!!

Ronald Acuña Jr. leads off with his 2️⃣0️⃣th home run of the season as the @Braves take an early lead. #Braves | #ChopOn pic.twitter.com/cBrD39hCog

— FOX Sports: Braves (@FOXSportsBraves) August 22, 2018