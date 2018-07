Acefuc invicto en su preparación al estadal de fútbol

Acefuc Bárbula y Monseñor Arocha sostuvieron una serie de intercambios con equipos de otras divisas como preparación para la Copa Clausura del Estadal 2018, que se juega en homenaje a Fundadeporte.

Los oncenos de la divisa universitaria se midieron contra equipos de los clubes Semillero Vinotinto, Vicson y Atlético Naguanagua, en las categorías Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16, logrando seis triunfos sin derrotas.

Acefuc abrió con triunfo

El equipo de la categoría Sub 12, que dirige Armando Ospino fue el primero en saltar a la cancha para enfrentar a Semillero Vinotinto, en el campo del Parque YMCA y logró un triunfo 2-1, con doblete de Robert Díaz,

El equipo Sub-14 de Monseñor Arocha, entrenado por Mervis Ávila, siguió los pasos de la categoría anterior con victoria por goleada 8-2 ante el mismo Semillero Vinotinto.

Esta vez, los goles de la representación universitaria fueron marcados por Yilferson Chirinos, Leandro Parada, ambos con doblete y completaron; la cuenta Keiver Díaz, Brayan Zabaleta, Franyer Rondón

Intercambio en Vicson

En el campo de Vicson, Acefuc Monseñor Arocha Sub-10, sumó otro triunfo, esta vez ante el equipo local 4-1. Tantos de Santiago Bravo, Víctor Mendoza, José Labrador y Brian Navarro.

El equipo Sub-12 de Acefuc Monseñor Arocha, también dirigido por Armando Ospino, conquistó otra victoria al imponerse a Vicson 3-1; con goles de Zenen Hernández (2) y Santiago Zapata (1).

Asimismo, cerró la jornada en Vicson la categoría Sub-14, dirigida por Mervis Ávila con lauro de 3-0.

Y Ahora los goles de Acwfuc fueron marcados por intermedio de Brayan Zabaleta (2) y Franyer Rondón.

Sub-18 Bárbula también vio acción

El equipo Sub-18 de Acefuc Bárbula, que dirige Alexander Moreno, se enfrentó en el Polideportivo Universitario Arístides Pineda, campus Bárbula; a la representación de Atlético Naguanagua y logró empatar a dos, con dianas de Samuel Flores y Nixon Buitriago.

