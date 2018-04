La Academia Javier Contador de fútbol sala esta lista para arrancar en la Liga Nacional Femenina de la disciplina, como; único representantes del estado Carabobo y con meta de meterse a la Copa Libertadores de 2018.

Así lo dieron a conocer en la presentación de la divisa en la sede la Asociación de Fútbol de la; entidad vinotinto que vela por esta disciplina.

La Academia Javier Contador ha venido preparándose de cara a la contienda que arrancará el próximo 7 de mayo y; el objetivo es claro: alzar el trofeo de campeón.

En el acto estuvieron Javier Contador (padre) y Javier Contador (hijo), que serán los encargados de llevar las riendas técnicas; de la Academia Javier Contador acompañados por los patrocinantes y delegados del equipo.

Por parte de la Asociación dijeron presente Juan Carlos Copa, presidente de la AFC, y Miguel Acurero, presidente de la; comisión técnica del ente rector de balompié carabobeño, quienes donaron dos balones de fútbol sala con los logotipos de la; Federación Venezolana de Fútbol.

Contador (hijo) explicó que la Academia Javier Contador realizó una alianza estratégica con EF San Diego, para que en el; mediano y largo plazo participar en los torneos estadales y en la liga profesional (Superliga) de fútbol campo femenina.

Comentó que entre los patrocinantes se encuentra Yonathan del Valle, reconocido futbolista de la Vinotinto, además de un cantante y; un jugador profesional de futsal en España.

Fundada para ganar

La Academia Javier Contador se fundó en 2001 y desde ese entonces no ha parado de formar ganadoras. “Este es; un grupo nuevo, pero con experiencia, que cuenta con siete jugadoras de la selección adulta de Venezuela”, indicó Contador (hijo).

Además, de tener refuerzos de Apure, Distrito Capital y Falcón. Muchas de las jugadoras que conforman este equipo vienen de; otorgarle el campeonato nacional a Carabobo en la categoría sub-20, el año pasado.

“Si vamos a asumir un reto es para soñar en grande. Nuestra meta tiene que ser la Copa Libertadores”, aseveró; Contador (padre), que será el entrenador del equipo.

La capitana del equipo, Iliana Castillo, complementó: “Trabajamos duro y la intención es ir paso a paso, para clasificar; a la Copa Libertadores de América”.

Mientras que, Helianny Revilla, flamante refuerzo de Falcón y la capitana de la Vinotinto adulta de futsala, confesó: “Le dije; el a profe (Contador) que me habían contactado primero para jugar en Marítimo y me estaban ofreciendo muchas cosas, pero; no vale la pena tener todo el dinero sin clasificar a una Copa Libertadores y sé que con este equipo; lo voy a lograr”.

Participantes y sistema

Por los momentos, el torneo cuenta con 16 equipos entre ellos: Caracas, Monagas, Aragua, Cojedes, Guárico, Táchira, entre otras entidades.

El certamen se jugará por grupos: central, oriental y occidental. Las primeras dos de cada sector accederán a una liguilla; que tentativamente sería en Guárico o Trujillo (la casa de las últimas dos campeonas), pero no se descarta Carabobo.

Este elenco contará con todo el apoyo de la AFC, porque es un ente que cree en el desarrollo del; fútbol femenino. “Queremos que cada día haya más muchachas practicando fútbol sala en las canchas del estado Carabobo”, resaltó Juan Carlos Copa.

Nómina

Kimberlin Chuello, Glaudin Cordoba, Zamarit Chuello, Roraima Vielma, Grecia Lavieri, Enyibel Zapata, Yusmaribel Sarmiento, Helianny Revilla, Ángela Coropa, Daniela Acosta; Sofía Bolívar, Maythe Martínez, Darcy Ramírez, Luinyerlis Ángulo, Esther Castellanos, Iliana Castillo, Valentina Salvatierra y Francheska Palencia. DT. Javier Contador; (padre). Asistente: Javier Contador (hijo).

ACN/Prensa AFC/MAS

