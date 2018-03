35 diarios impresos cerraron entre 2013 y 2018 en Venezuela: El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS) denunció ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que durante agosto de 2013 y febrero de 2018 dejaron de circular 35 diarios en todo el país. Marinela Balbi, Directora de IPYS dijo que “Los medios impresos dejaron de circular debido a las dificultades para acceder al papel periódico”.

Los medios que dejaron de circular lo hicieron debido a las dificultades para acceder al papel periódico para su producción. “De esta cifra, 18 medios han dejado de circular de manera definitiva y los otros 17 han suspendido sus operaciones por lapsos”, indicó Balbi.

La directora del IPYS indicó que hay una inseguridad jurídica con el sector radioeléctrico puesto que el gobierno le impide a las emisoras de radio y canales de televisión renovar las licencias a menos de que cambien sus líneas editoriales, reseñó el diario Semana.

No hay papel ni para la educación

(Un padre debe decidir entre comer o mandar a su hijo a la escuela)

Un padre debe decidir entre comer o mandar a su hijo a la escuela, señala Orlando Alzurú, debido al alto costo de los útiles escolares se necesitan, al menos, cuatro sueldos mínimos integrales para cubrir los materiales básicos de un solo estudiante

Comer o estudiar es el dilema de los venezolanos. En el país se volvió un suplicio, sea cual sea el nivel académico. El alto costo de los útiles escolares sobrepasa la capacidad de adquisición de las personas, en comparación con el salario mínimo nacional.

“Un padre debe decidir entre comer o mandar a su hijo a la escuela. Esto retrasa la educación, porque sin materiales los docentes deben ingeniárselas para impartir clases”, señaló Orlando Alzurú, presidente de la Federación Venezolana de Maestros (FVM).

El diario La Verdad visitó las librerías en el centro de Maracaibo, donde los productos se consiguen a precios más económicos, para comparar el costo de los principales materiales escolares.

En uno de los locales visitados, los cuadernos sencillos de 96 páginas cuestan Bs. 180.000, la resma de hojas de exámenes Bs. 350.000, la resma de hojas blancas tamaño carta se ubica en un millón 700 mil bolívares, la docena de lápices tiene un costo de Bs. 240.000 y Bs. 20.000 la unidad, el pliego de papel bond cuesta Bs. 65.000, los juegos de escuadras rondan los Bs. 260.000, los borradores pequeños Bs. 30.000, los sacapuntas Bs. 56.000, las cartulinas unicolor alcanzan los Bs. 105.000 por pliego y los marcadores de colores de ocho unidades Bs. 65.000.

En otra papelería, los cuadernos pequeños más económicos rondan los Bs. 213.500; los cuadernos cuadriculados cuestan Bs. 90.000, el papel transparente para forrar textos escolares se ubica en Bs. 182.500 por metro; un marcador punta gruesa tiene un costo de Bs. 32.600, las láminas de anime para carteleras rondan los Bs. 160.000, los cuadernos empastados alcanzan los tres millones de bolívares, libros escolares para pintar cuestan Bs. 285.000 y la docena de lápices tiene un costo de Bs. 226.800 y Bs. 20.000 un solo lápiz. Estos son apenas los materiales básicos que necesita un estudiante.

Educar sin material

Alzurú expresó que esta situación es “alarmante” para la educación en Venezuela. “La principal razón para que los padres no manden a sus hijos a las escuelas es que no tienen comida para sustentarlos, o porque no hay efectivo o transporte para mandarlos, pero a esto se le suma, que el precio de los útiles escolares es tan alto, que cuando van a clases, los maestros no tienen material con que educar”.

Expresó que a pesar de las medidas implementadas por el Ministerio de Educación como la dotación de morrales y uniformes escolares, asegura que este ente no tiene la capacidad para cubrir la demanda de siete millones de estudiantes matriculados en las escuelas del país.

“En la última reunión con el Ministerio de Educación, planteamos que se debe pedir a los padres y representantes solo los útiles mínimos de las listas escolares, porque entendemos la situación”, sentenció Alzurú.

Instó al Gobierno nacional a “ponerle la lupa seriamente” al tema de la educación en el país. No solo con referencia al asunto de la deserción estudiantil, sino también al de los docentes. “Si el Ministerio no ofrece atractivos laborales en el área de educación, nadie va a querer ser docente porque el sueldo es insuficiente. Todos los maestros se van del país”.

Colaterales:

-Trabajadores de medios sin papel protestaron por condiciones laborales

-El Impulso deja de circular tras 114 años

-“El gobierno empujó la salida de circulación de El Impulso”

“La mayoría eran emisoras de radio que funcionaban en sectores populares y eran los medios de denuncia más inmediatos de sectores vulnerables”, dijo Balbi.

ACN/Semana/La Vertdad/EN/diarios

No deje de leer: Canasta alimentaria dio un salto de 3.828,9% equivalente a más de 3 sueldos básicos reconoce el gobierno