Justin Verlander abrirá por Houston el Juego Inaugural

El derecho Justin Verlander será el abridor de los Astros de Houston en el Día Inaugural de la temporada 2018, así lo informó el dirigente A.J. Hinch en una entrevista en el dogout durante el choque de la Liga de la Toronja entre los actuales campeones y los Marlins de Miami.

Para Verlander, esta será la décima presentación en el primer juego de la campaña en los últimos 11 años. El veterano fue el abridor del primer encuentro por los Tigres de Detroit del 2008 al 2014 y del 2016 al 2017. Dallas Keuchel, por su parte, fue el abridor de Houston en el Día Inaugural en las últimas tres temporadas y en esta ocasión, será quien siga en la rotación por los Astros luego de la salida de Verlander.

“Es un honor, sobre todo por el talento que hay en este equipo abrir un juego inaugural”, dijo el derecho. “Siendo sincero, no me lo esperaba, de verdad. Me siento honrado con este nombramiento”, indició el pelotero a los medios de comunicación.

Desde que fue cambiado a los Astros, Verlander dejó registro de 5G-0P y una efectividad de 1.06 durante el resto de la ronda regular. Luego fue nombrado Jugador Más Valioso de la serie de campeonato de la Liga Americana por el dominio marcado que mostró en ese enfrentamiento.

Houston comenzará la defensa de su título el 29 de marzo en Arlington contra los Rangers de Texas.

Con información de Las Mayores | ACN