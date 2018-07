El presidente de EE.UU., Donald Trump, amenaza con cerrar el Gobierno; si los demócratas no votan sus leyes migratorias y el muro. Ha recalcado en un tuit la necesidad de introducir un sistema de inmigración basado en el mérito.

El mandatario norteamericano Donald Trump, ha destacado que “estaría dispuesto de ‘detener el funcionamiento’ del gobierno si los demócratas no nos dan votos para la Seguridad Fronteriza que incluye el Muro”, según ha publicado este domingo en su cuenta de Twitter.

En su mensaje el presidente estadounidense también ha demanda la eliminación de las medidas que permiten la entrada de inmigrantes ilegales a EE.UU. En este sentido, Trump ha subrayado la necesidad de “introducir finalmente el sistema de inmigración basado en el mérito”. “¡Necesitamos que grandes personas entren en nuestro país!”, ha destacado Trump.

“Fines siniestros” y “locas” leyes migratorias

Este domingo, Trump también ha destacado que los inmigrantes ilegales “usan los niños para sus propios fines siniestros”. Asimismo, el mandatario ha advertido que habrá “consecuencias cuando las personas atraviesen nuestra frontera ilegalmente, sea con o sin niños”.

A primeros de julio, el presidente estadounidense instó al Congreso a arreglar las “locas leyes migratorias”, según escribió en Twitter. “Cuando las personas, con o sin niños, entran en nuestro país, hay que decirles que se vayan” sin que suponga “un juicio duradero y costoso”, comentó el mandatario.

Política de ‘tolerancia cero’

En abril de este año el procurador general de EE.UU., Jeff Session, activó la política migratoria de ‘tolerancia cero’, que establece la separación de niños de sus padres mientras éstos son procesados por entrar ilegalmente a EE.UU. Según los datos, difundidos por el portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, 1.995 niños fueron separados de 1.940 adultos entre los pasados días 19 de abril y el 31 de mayo.

El pasado 20 de junio Trump firmó una orden ejecutiva para poner fin a la separación de las familias de migrantes en la frontera tras las fuertes críticas y la polémica generada a nivel internacional. No obstante, el mandatario defiende la política de ‘tolerancia cero’ en la frontera con México porque -asegura- “los peores criminales de la Tierra utilizan a los niños” para entrar en EE.UU. desde el sur.

