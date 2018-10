“Sr. Presidente lo invitamos a que viva con el sueldo que ganamos”

Trabajadores se concentraron en Plaza Caracas en contra de la imposición de las tablas salariales; y en defensa de sus derechos laborales. “Sr. Presidente Nicolás Maduro, a usted lo invitamos a que viva un mes; con el sueldo que ganamos”.

“Y no, y no, y no me quiero ir, yo quiero un sueldo justo aquí en mi país”. Era solo una de las consignas que coreaban unidos los trabajadores de diversos sectores en la Plaza Caracas; este jueves 25 de octubre; frente al Ministerio del Trabajo se podía observar trabajadores y dirigentes; del Metro de Caracas, Inparques, Corpoelec, PDVSA, Ipostel, Salud, Docentes, IND, CANTV, Alcaldía del Municipio Libertador; Jubilados y Pensionados, SENIAT, Ministerio del Trabajo, entre otros. La consigna expresa esa misma clase trabajadora que ha levantado el país, que sortea todos los embates de la hiperinflación; el deterioro de los servicios públicos y la pulverización de su poder adquisitivo.

“Respeto a los contratos”. Era una de las peticiones que se expresaron en un pliego en el cual los gremios y trabajadores de base; de diversos sectores de la administración pública nacional entre las que se exige respeto a las tablas salariales; cálculo del salario según el costo de la Canasta Básica como lo establece el Art. 91 de la CRBV; el documento también defiende la progresividad de los derechos laborales que han sido confiscados; y el rechazo a los lineamientos del Ministerio del Trabajo para la racionalización de los derechos laborales.

“Trabajadores unidos jamás serán vencidos”. Mujeres y hombres que viven unicamente de su salario estuvieron durante cinco horas aproximadamente en la Plaza Caracas; a pesar de que se intentó opacar la movilización autónoma de la clase obrera colocando una feria de venta de productos escolares; y una gran corneta en los alrededores del Ministerio. Sin embargo, los trabajadores corearon consignas hasta hacer que apagaran el sonido colocado como parte de un “kit esquirol”. Policías tomando fotos a los presentes, un gran camión de la GNB y hasta funcionarios del SEBIN; fueron totalmente ignorados por los y las trabajadoras. Una docente les decía a los PNB que entendieran “que ellos también son asalariados y que deben reflexionar; si deben jugar el triste papel de colocarse del lado de una patronal; que pretende hacernos trabajar por salarios de hambre; además de desconocer los contratos colectivos y las conquistas alcanzadas en largos años de lucha”.

“Nosotros ganamos una boloñita, que no nos alcanza pa´la papita”. Esta consigna fue coreada con la música de la famosa canción “Nosotros vivimo bajo la matica”; de la agrupación de Un Solo Pueblo. Las consignas y cantos surgían al calor de la protesta y en la firme decisión de quedarse; hasta que fuera recibido el pliego de peticiones llevado hasta la sede del Ministerio del que está al frente Eduardo Piñate; ¡Fuera Piñate! también fue una de las consignas más escuchadas.

“Sr. Presidente, a usted lo invitamos a que viva un mes con el sueldo que ganamos”; se escuchaba a viva voz. Los trabajadores hoy demostraron que pueden luchar unidos; que no están dispuestos a aceptar el duro golpe que ha significado las tablas salariales; que se pretenden imponer desde el gobierno, que no se van a aguantar que se desconozca las convenciones colectivas; que se sigan calculando salarios con una diferencia groseramente abismal con lo establecido en el Art. 91 de la CRBV.

