el próximo canciller de México, Marcelo Ebrard; aseguró que México no intervendrá en asuntos exteriores y buscará no entrometerse en conflictos de Venezuela y Nicaragua.

“México va a seguir una política exterior respetuosa de la no intervención porque es la orientación que tenemos”, señaló Ebrard en una entrevista con Radio Fórmula.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México entre 2006 y 2012 explicó que ese país va a respetar los principios de su propia Constitución, que apelan a la no intervención en asuntos internacionales.

Ebrard: Denunciar ante la OEA es intervención

Ebrard consideró que acudir a la Organización de Estados Americanos (OEA) a denunciar asuntos de otras naciones es intervención. “¿La intervención a qué ha llevado?”, se preguntó Ebrard, que indicó que durante el mandato de Vicente Fox del año 2000 al 2006; se tomaron posturas muy difíciles de entender que no beneficiaron a México.

Pese a este aparente reducción de su papel en el plano internacional, el próximo canciller aseguró que México tendrá una intensa agenda en materia de derechos humanos, en los planos nacional e internacional.

Respecto a Venezuela, indicó que se va a respetar los asuntos de ese país y no se apoyará ninguna intervención. “esto no quiere decir que no nos preocupa la situación en otros países. Vamos a ver cómo diseñamos o cómo podemos contribuir de la mejor manera”, dijo.

En otros temas, afirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) también enfrentará el plan de austeridad impulsado por el virtual presidente electo.

ACN/ EFE

No dejes de leer: Médicos Argentinos atenderán a Venezolanos en Cúcuta