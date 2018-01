Protestan en Cumaná este 17Ene

La diputada por Voluntad Popular, Manuela Bolívar, hizo público este miércoles que Jesús Casanova Salinas, jefe del destacamento 435 de la Guardia Nacional Bolivariana la agredió en la Morgue de Bello Monte cuando asistió a verificar la situación del cadáver de Óscar Pérez y del resto de los integrantes del movimiento Equilibrio Nacional “que fueron ajusticiados por funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro”.

Bolívar, quien es hija del ex gobernador de Aragua, Didalco Bolívar, afecto al gobierno oficialista, detalló vía Twitter que arribó a la morgue a las 9 de la mañana y al momento de identificarse como parlamentaria de la Asamblea Nacional los funcionarios de la Guardia Nacional le ordenaron retirarse del sitio. Mandato al que ella se negó y fue allí cuando Salinas expresó: “Saquen a esa pajua de aquí”.

Posterior a la orden los uniformados castrenses la sometieron y la despojaron de su credencial como diputada y su cédula de identidad.

“4 funcionarios de la GNB me agarraron por la fuerza y me pusieron los brazos en la espalda de forma violenta. Me empujaron y me quitaron mi credencial y mi cédula” explicó este miércoles la asambleísta opositora.

Bolívar, quien publicó una fotografía de Jesús Casanova Salinas realizó sus investigaciones y reveló que este guardia nacional presuntamente “fue demandado en el pasado en un tribunal nacional por no hacerse caso de su hija. Y ahora será demandado por mí por agresión a la mujer” detalló en su cuenta de la red social.

La diputada dejó claro que se retiró del lugar luego que la maltrataron sin su respectiva credencial de parlamentaria nacional.

@SilvEuge