Por partida doble, no era para menos, Primero, un novato en Grandes Ligas, el tercer venezolano en lograrlo y segundo, que no es menos importante, en una campaña redonda recibieron el Premio Luis Aparicio.

Ronald Acuña, el bisoño que deslumbró con sus batazos, defensiva y récords la Liga Nacional y el otro, Jesús Aguilar, que estuvo cerca de no vestir el uniforme de Milwaukee y resultó ser clave para conseguir llegar a la postemporada.

Ambos, en un empate histórico con 400 puntos, lograron por partida doble la máxima distinción que lleva el nombre del único venezolano que hasta ahora está inmortalizado en el Salón de la Fama del mejor beisbol del mundo, Luis Aparicio.

La gala, celebrada en la Fundación Polar, en la capital de la República, recibió a ambos peloteros, aunque no estuvo Aparicio, no presente, el acto se dio con todas las de ley.

Por partida doble agradecieron

Ronald Acuña Jr, con apenas 20 años de edad deslumbró con Bravos de Atlanta, cada vez que se paraba en el “home” fue sumando los votos necesarios para lograr casi unámime ese premio de Novato del Año, que solo habían alcanzado Aparicio (1956) y Oswaldo Guillén (1985) ambos con Medias Blancas de Chicago.

“Se siente algo, de verdad, bien grande porque el Premio Luis Aparicio es para el venezolano más destacado en Grandes Ligas y entre nosotros mismos la competencia es dura” manifestó Acuña hijo y reseñó prensa de la LVBP.

“Estoy orgulloso de haber tenido la oportunidad de ganar junto a él (Aguilar), bien merecido para ambos” agregó el joven que estuvo acompañado de su padre y algunos familiares.

“Todo esto ha sido un sueño, cuando me llamaron para decirme que iba a subir con el equipo, recuerdo que no quería contestar porque me estaba yendo mal en las menores y no quería hablar con nadie, llamaron a la habitación y me dijeron que me iban a subir y ahí cambió todo# recordó el nacido en La Sabana, estado Vargas.

“Muchas veces dude de mí, cuando me bajaron después del Spring Training, cuando me lesioné, pero recibí ayuda para mantenerme enfocado… Ahora, siempre salgo al terreno a jugar como si nada estuviera pasando, como si no hubiera público y creo que esa es la mejor forma de mantener todo bajo control” soltó.

Aguilar: “Dejamos a Venzuela en alto”

El otro galardonado, que completó esta partida doble, Jesús Aguilar dijo que lo mejor de sus logros fue que le dio la oportunidad de enaltecer a Venezuela.

“Yo creo que lo más importante fue que dejamos a Venezuela en alto. De verdad que estamos agradecidos por tomarnos en cuenta. Esta es una bendición y estoy agradecido con Dios por mantenerme sano y darnos la oportunidad de jugar como lo hicimos… Todo fue maravilloso, yo creo que el pasar a no tener un puesto en el roster a ir a un Juego de las Estrellas, demuestra que así fue” dijo.

“Viví muchos momentos de frustración, mi familia también sufrió al ver a muchas personas pasarme por encima. Fue un proceso mental muy duro. En un momento pensé en el beisbol japonés y me iban a dar la oportunidad, pero mi abogado creyó en los Cerveceros y bueno me quedé enfocado en demostrarle a todos los que creían que yo no podía jugar ese nivel, que estaban equivocados” sostuvo.

Ahora Aguilar se enfoca en otro reto, vestir y apoyar la causa de Tigres de Aragua, eso lo convierte en el criollo con más cartel esta liga, porque no todos los dias se sacar 35 jonrones y impulsan 108 carreras en las mayores.

Ambos al Festival del Jonrón

La afición venezolana podrá disfrutar de Acuña y Aguilar el próximo lunes, cuando ambos, junto a Eugenio Suárez (Rojos de Cincinnati), Gleyber Torres (Yanquis de Nueva York y tercero en la votación de Novato del Año en la Americana), Willson Contreras (Cachorros de Chicago) entre otros será los protagonista del tradicional Festival del Jonrón Pepsi.

Ganadores

Año Ganador Puntos Mención Honorífica 2004 Johan Santana 2005 Miguel Cabrera 477 Oswaldo Guillén 2006 Johan Santana 600 Aníbal Sánchez 2007 Magglio Ordóñez 600 David Concepción 2008 Francisco Rodriguez 701 Omar Vizquel y Carlos Zambrano 2009 Félix Hernández 594 Omar Vizquel 2010 Carlos Gonzalez 471 Armando Galarraga, Félix Hernández y Manuel González (Árbitro) 2011 Miguel Cabrera 600 2012 Miguel Cabrera 600 Omar Vizquel, Johan Santana, Félix Hernández, Marco Scutaro y Pablo Sandoval 2013 Miguel Cabrera 600 2014 José Altuve 461 Omar Vizquel 2015 Miguel Cabrera 485 Salvador Pérez 2016 José Altuve 598 2017 José Altuve 600 2018 Jesús Aguilar

Ronald Acuña Jr. 400

Fuiente: Wikipedia

ACN/MAS/Prensa LVBP

