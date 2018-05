Ingreso de Colombia a la OTAN anunció presidente Santos

Esposa venezolana del norteamericano Holt esperados esta noche en la Casa Blanca.

Venezuela libera a Joshua Holt, el mormón estadounidense encarcelado en Caracas, anunció Donald Trump. Su esposa, Thamara, fue liberada, y ambos son esperados en la Casa Blanca, dónde el presidente Donald Trump recibirá a la familia.

Joshua Holt y Thamara Caleño se casaron dos semanas antes de ser arrestados en Venezuela.

El misionero estadounidense Joshua Holt, que estaba encarcelado en Venezuela desde 2016, fue liberado. Llegará este sábado a Washington, según confirmaron el senador Orrin Hatch y el presidente Donald Trump.

Joshua Holt el mormón estadounidense encarcelado en Venezuela

La noticia fue confirmada primero por el senador Orrin Hatch; quien participó las negociaciones para lograr la liberación.

Trump tuiteó sobre la liberación aunque no nombró a Holt

“Buenas noticias acerca de la liberación del rehén estadounidense de Venezuela. Debería aterrizar en D.C. esta tarde y estar en la Casa Blanca, con su familia, alrededor de las 7:00 de la tarde. ¡La gran gente de Utah estará muy feliz!”, escribió en su cuenta de Twitter.

Donald J. Trump ✔@realDonaldTrump – Good news about the release of the American hostage from Venezuela. Should be landing in D.C. this evening and be in the White House; with his family, at about 7:00 P.M. The great people of Utah will be very happy! – 9:22 – 26 may. 2018

Venezuela libera estadounidense encarcelado

Un estadounidense encarcelado en Venezuela; fue puesto en libertad después de pasar casi dos años tras las rejas por cargos de posesión de armas. El senador Hatch dijo que la esposa de Holt también fue puesta en libertad.

El senador norteamericano Orrin Hatch dijo en Twitter que Joshua Holt, de Utah, fue excarcelado. El presidente Donald Trump tuiteó que se trata de “buenas noticias”; y dijo esperar que Holt aterrice en Washington y acuda a la Casa Blanca con su familia alrededor de las 7 de la noche.

“Estamos agradecidos a todos los que participaron en este milagro”; expresó la familia de Holt en un comunicado.

Su liberación ocurrió luego de la presión ejercida por su familia y funcionarios estadounidenses.

Holt viajó a Venezuela en junio de 2016 para casarse con una mujer que conoció en línea; mientras buscaba mormones que pudieran ayudarle a mejorar su español. Fue arrestado bajo sospecha de cargos de posesión de armas.

ACN/ BBC Mundo

No deje de leer: Corea del Norte quiere paz con EE.UU. pese a cancelación de cumbre Trump-Kim (vídeo)