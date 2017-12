Jelena Ostapenko derrotó a Serena Williams en Abu Dabi

La estadounidense Serena Williams cedió, por 6-2, 3-6 y 10-5, ante la letona Jelena Ostapenko en un partido de exhibición disputado este sábado 30 de diciembre en Abu Dabi, su primer compromiso desde la final del Abierto de Australia que ganó ante su hermana Venus el 28 de enero de 2017.

La menor de las Williams, que jugó embarazada ese Grand Slam, se mantenía alejada de la competición desde entonces. Ahora, que todavía no se han cumplido cuatro meses desde el nacimiento de su hija Alexis Olympia -el 1 de septiembre-, Serena reapareció con derrota.

Entregó la primera manga por 6-2, reaccionó en la segunda pero no pudo asegurar su triunfo en el desempate, a diez puntos, del tercer set. “Los primeros partidos siempre son difíciles, más después de haber sido madre”, comentó a pie de pista Williams, ganadora de 23 títulos de Grand Slam.

Williams y Ostapenko, vigente campeona de Roland Garros, protagonizaron el primer partido femenino en el Mubadala Tennis World Championship, un torneo de exhibición que se disputa en Abu Dabi.

After a decider tie-break, Alona defeats the 23-time Grand Slam champion @serenawilliams 6-2, 3-6, [10/5] in @MubadalaTennis exhibition 🇦🇪

