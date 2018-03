“Mono armado de Maduro” mostraron en Feria de fallas en España

Will Smith se la comió imitando a los cantantes cantantes Nicky Jam y J Balvin: El actor Will Smith nunca deja de sorprender por su talento. Esta vez, el artista se grabó imitando estar cantando “X” el nuevo sencillo de los cantantes Nicky Jam y J Balvin, donde dejó a más de uno de sus seguidores sorprendidos. El artista se volvió tendencia en las redes sociales.

El actor causó furor en redes sociales tras interpretar “X” y la publicación cuenta ya con más de 2 millones y medio de reproducciones. No es la primera vez que el actor Will Smith se vuelve tendencia al cantar en español

“Antes de empezar un gran día en el set de mi nueva película, necesito la música perfecta para crear la energía”, refiere el artista de 49 años, antes de empezar a cantar.

La publicación de Will cuenta ya con más de 2 millones y medio de reproducciones, casi 1 millón de likes y otros tantos miles de comentarios, todos hasta el momento han sido positivos en cuanto a la aceptación del actor sobre el género urbano.

Esta no es la primera vez en la que el “Principe del Rap” se convierte en tendencia al cantar un tema en español pues en febrero cautivó a sus seguidores al interpretar “La Bamba”.

Vídeo Will Smith

ACN/EFE

