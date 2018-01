Los Navegantes del Magallanes no podían acabar su temporada centenario siendo eliminados en un juego de comodín. Ante su afición, que aupó toda la noche en el José Bernardo Pérez de Valencia, los turcos vencieron por 4-1 a los Tigres de Aragua para ganarse el último cupo a las semifinales de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Muchas dudas recaían sobre el rendimiento de los eléctricos en los playoff, habían perdido su serie contra Caribes de Anzoátegui en apenas cinco juegos y quedaron condenados a disputar el Wild Card contra los aragüeños. Decisiones erradas del mánager Omar Malavé, bajo rendimiento de los lanzadores y la poca eficiencia de los bateadores dejaron un sin fin de críticas sobre los navieros.

Ahora todo iniciará desde cero otra vez. La Nave es el cuarto clasificado a semifinales e iniciará otra serie al mejor de siete partidos. Su próximo rival: los Cardenales de Lara, el líder de la ronda regular y el conjunto más sólido en la postemporada hasta los momentos.

Pero todo puede suceder en el deporte, nada está escrito y menos en el béisbol. Quizás unos días de descanso era lo que necesitaba la tropa de Malavé, tuvieron tres días para analizar los fallos, reflexionar sobre el tropiezo en su primera serie y drenar la frustración.

Y el receso funcionó. Los filibusteros llegaron en su mejor forma al partido de comodín, a diferencia de los Tigres, que venían de perder un intenso duelo en la capital ante Leones la noche anterior, y fueron forzados a jugar en Valencia por el último boleto a la siguiente ronda.

Magallanes empezó su camino al triunfo con dos rayitas en el primer episodio, con impulsadas de Jesús Valdez y Mario Lisson los turcos madrugaron a los felinos. En el cuarto episodio Rayder Ascanio traería la tercera rayita y en el octavo acto José Gregorio Martínez sentenció el duelo con hit remolcador al jardín central.

”Las cosas no nos salieron contra Caribes, pero hoy pudimos concretar las cosas gracias a Dios”, dijo Lisson, que se fue de 3-2 con una pisada al plato y una producida. ”Hoy Malavé habló conmigo para colocarme en el quinto lugar del lineup y siempre he dicho que no tengo ningún problema de batear donde sea, siempre y cuando pueda contribuir con el equipo”.

El derecho Omar Bencomo se creció ante su público, el valenciano lanzó 4.1 innings en los que permitió solo una carrera y dos bases por bola. Sin embargo, José Mijares se acreditó la victoria, mientras que Pedro Rodríguez se quedó con el salvado y el zurdo Wilfredo Ledezma cargó con la derrota.

”Vamos a celebrar ahora. Tremendo juego de Aragua. Todo podía pasar pero nuestro bullpen dio el todo por el todo. Estos son los juegos donde los grandes equipos se crecen, aquí estamos, Magallanes otra vez en semifinales”, indicó Malavé.

La única anotación felina se produjo en las piernas de Engelb Vielma, gracias a un sinceillo impulsor del jardinero Carlos Tocci en el quinto peldaño.

Lista la próxima parada

La postemporada de la LVBP no se detiene y este jueves 11 de enero arrancará la ronda de semifinales. Leones del caracas recibirá a Caribes de Anzoátegui en el Estadio Universitario de la UCV, y Cardenales de Lara empezará de local frente a Magallanes en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto.

Este mismo jueves por la mañana se escogerán los refuerzos para esta fase.

”Bencomo nos hizo un gran trabajo hoy será uno de los abridores para la próxima serie, Albaladejo abrirá el primero contra Cardenales”, informó Malavé acerca de su rotación.

La voz de playball se escuchará a las 7:00 pm en ambos recintos.