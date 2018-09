La LVBP 2018-19 comienza a tomar forma, con el arranque de cuatro divisas más, Leones de Caracas, Tiburones de La Guaira, en el Universitario; Cardenales de Lara, en Barquisimeto y el campeón Caribes de Anzoátegui, en Puerto La Cruz..

Mientras, Navegantes del Magallanes, sumó otros peloteros en Guacara y Bravos de Margarita continúa sus prácticas en el Centro de Desarrollo Deportivo de Empresas Polar de San Joaquín.

Magallanes sumó otros ocho

Encabezados por dos jugadores que llegaron de cambio, jardinero Wuilmer Becerra (Tigres de Aragua) y el lanzador Wilfredo Boscán, además de Anthony Pereira (IF), Guillermo Granadillo (OF), Robert Valera (C), Luis León (IF), Carlos Talavera (OF) y Eduardo Guzmán (IF) fueron los ocho peloteros que se subieron a la nave en al pretemporada de cara a la campaña de la LVBP 2018-19.

También lo hizo el coach de tercera Luis Dorante, que retorna para esta temporada de la LVBP (fue coach de banca en la 2011-2012).

Becerra y Boscán agradecidos

“Estoy agradecido por el recibimiento que me dieron. Vi caras conocidas e inicié las actividades de beisbol. Solté el brazo, hice mi primera práctica de bateo con el equipo y me sentí muy bien” manifestó Becerra, a prensa del club eléctrico en el complejo de PDVSA-VASSA de Guacara.

Por su parte, Boscán, procedente de Águilas del Zulia para esta campaña de la LVBP 2018-19, señaló que está trabajando desde el primer día. “Tiré un bullpen de 25 pitcheos (recta y cambio). Mi próximo trabajo será de 35 envíos, quizá miércoles o jueves. Con (el coach Edwin) Hurtado haré un ajuste al momento de levantar la pierna izquierda” agregó.

Dorante asume el gran reto

El dos veces Manager del Año con Pastora de los Llanos ((003-2004 y 2004-2005), Luis Dorante dijo a prensa del equipo, que es un reto diferente. “Aunque he hecho ese trabajo en Estados Unidos, hacer carreras aquí es muy importante. Cuando tenga que enviar a la gente al home (bien sea quieto o out), siempre será con la idea de hacer lo mejor posible. Uno debe estar monitoreando todas las carreras, es un reto que me tomo a pecho.”

Nueve realizaron bullpen

En cuento a las prácticas, nueve lanzadores realizaron bullpen,Carlos Zambrano, José Mijares, Yohan Pino, Edgar Ibarra, Jean Carlos Granado, Carlos Alvarado y Michael Montero, el tercero de la pretemporada (35 enviós), Greyfer Eregua (el cuarto) (45 lanzamientos).

Para el jueves se realizará las prácticas de bateo en vivo para todos los lanzadores, menos Boscán, dijo e el coach de bullpen Edwin Hurtado.

Salados anuncian a Infante para el “Opening Day”

En el estadio Universitario saltó de cara a la LVBP 2018-19 Tiburones de La Guaira, con 36 jugadores.

La noticia del primer día es que Gregory Infante será el abridor del juego inaugural, según el boletín de los escualos, estuvo presente con sus compañeros, aunque no entrenó.

“Excelente día, primer entrenamiento. Ocho lanzadores hicieron bullpen. Rafael Cova se vio muy bien, Arlett Mavare busca su forma y me impresionó mucho un muchacho llamado Jesús Monserrat” soltó Luis Blasini, gerente general de la escuala, mientras que Carlos García, coach de bateo y cuerpo técnico llevaron la voz cantante.

“Gregory confirmó que estará con nosotros en el Opening Day. Tuve una reunión con él muy cordial, en donde decía cuál será su plan de trabajo y los bullpens que hará el 8 y 10 de octubre, para estar listo el 12” afirmo Blasini.

Completarán importación y “Ozzie” llegaría el 4 de octubre

También dijo que esta semana Tiburones se anunciará el resto de su importación, aunque ya están asegurados el lanzador Jonathan Albaladejo y al jardinero Yeison Asencio, mientras que el manager Oswaldo Guillén debe tomar las riendas alrededor del 4 de octubre probablemente.

Rugieron aunque con lluvia de la cara a la LVBP 2018-19

En el mismo escenario, aunque la lluvia se hizo presente en el coso de los Chaguaramos, arrancó Leones del Caracas con 21 peloteros que buscarán ponerse a tono para esta temporada de la LVBP que comienza el 12 de octubre.

Mike Rojas, manager del equipo tomo las riendas y del grupo de los 21 jugadores en la cueva resaltaron el infielder Jesús Guzmán y los pitchers Juan Carlos Gutiérrez, José Ascanio, Franklin Morales y Luis Díaz.

El resto son los lanzadores Francisco Carrillo, Félix Carvallo, Enrique De Los Ríos, Norwith Gudiño, Víctor Isturiz, Frank López, Carlos Piña, Carlos Quevedo y Jervic Chávez.

Además de los receptores Grabriel Bracamonte y Ramsés Malavé, los jugadores de cuatro Luis Carpio, Beicker Mendoza, Eddie Hernández y Yoel Romero, más el jardinero Fildex Perfecto, informó prensa caraquista.

Mike Rojas al frente

“No pudimos hacer mucho (por la lluvia), pero los lanzadores trabajaron un poquito, así como el resto. Me gusta lo que veo. Es importante la presencia de estos veteranos, es un ejemplo para todos los muchachos jóvenes. Verlos desde el día uno… Para mí es un plus que enseñen esa actitud” comentó Rojas.

Cardenales en su nido

Otra divisa que también alzo vuelo de cara la LVBP 2018-19, fue Cardenales de Lara, con su manager José Moreno y y el coach de banca Dennis Malavé, quienes recibieron a 27 peloteros en el Estadio Daniel “Chino” Canónico de Barquisimeto.

Carlos Rivero y Jesús Montero fueron los más sobresalientes en este primer día de prácticas,

Los lanzadores estuvieron coordinados por el coach de bullpen Oswald Peraza, los receptores hicieron lo propio con Nelson Prada y Dennis Malavé, mientras que los infielders estuvieron guiados por el piloto Moreno.

“Con mucho ánimo”

“Muy contento con este primer día de entrenamiento. Estar con Cardenales es un compromiso y más teniendo en cuenta cómo terminamos la temporada pasada. Con mucho ánimo desde el inicio, contar con piezas como Carlos (Rivero) y (Jesús) Montero desde tan temprano es muy bueno y positivo para nosotros” dijo Moreno a prensa del club.

Rivero se fortalece

“Reportándome desde temprano. Tengo cuatro meses aquí en Barquisimeto, fui operado de los meniscos de la rodilla izquierda y en todo ese tiempo he estado trabajando físicamente, fortaleciendo mis piernas”, expresó Rivero,

Yojhan Quevedo y Alixon Suárez, receptores que ya han estado en el equipo grande.

El joven y también careta Rainis Silva demostró su poder en la práctica de bateo. El barquisimetano viene de jugar con el Arkansas Travelers sucursal Doble A de los Marineros de Seattle.

El campeón en su tribu

Con la presencia de 23 jugadores, Caribes de Anzoátegui realizó en la tarde de este lunes su primera sesión de entrenamiento en el Estadio Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz, de cara al inicio de la campaña 2018-19.

Los jugadores criollos del equipo campeón comenzaron a afilar sus armas para la venidera zafra, bajo la dirección técnica del coach de pitcheo Mike Álvarez y el instructor de bateo Jobel Jiménez.

Esperan por Omar López

Se espera de las incorporaciones previstas para los próximos días del manager Omar López, el coach de banca Rouglas Odor, al igual que Ramón Borrego y Tomas Pérez, una vez que concluyan sus compromisos con sus respectivas organizaciones de MLB, infomro el boletín de prensa de la tribu.

El grupo de 23 peloteros lo encabezaron el capitán Niuman Romero, junto con Luis Jiménez y los lanzadores Yeiper Castillo, Jean Carlos Toledo y Liarvis Breto.

También asistieron al día inicial de entrenamientos los lanzadores Luis Cedeño, Yeizo Campos, Franyel Casadilla, Oddanier Mosqueda, Elio Serrano, José Roca, Jesús Medina, Enmanuel Marcano y Henry Medina. Otros jugadores de posición que concurrieron fueron Jackson Valera, Jesús Lage, Keyder Aristigueta, Carlos Romero, Juan Hernández, Asdrúbal Martínez, Darwin Arainamo, Matias Polanco y Víctor Planchart.

Romero con mucha ganas

“Tenía muchas ganas de saltar de nuevo al terreno de juego, estos días de entrenamientos los voy aprovechar al máximo con la intención de obtener las mejores condiciones posibles para el inicio de la temporada” dijo Romero.

Moscatel satisfecho con la convocatoria

Por su parte, Samuel Moscatel, gerente general del club manifestó estar complacidos por la respuesta a la convocatoria para el primer día de prácticas de cara la temporada de la LVBP 2018-19.

“Es un grupo compuesto por jugadores significativos en la estructura del equipo y jóvenes valores de la organización que esperamos; muestren su desarrollo y aporten al club a corto plazo. En los próximos días, el número se incrementará con varias incorporaciones. Hoy recibimos la grata visita del bigleaguer Jairo Díaz, quien nos manifestó que se unirá en octubre al equipo” soltó Moscatel.

Bravos con otras caras

Los Bravos de Margarita cumplieron este lunes su tercer día de entrenamientos en el Centro de Desarrollo Deportivo de Empresas; Polar en San Joaquín de cara a la LVBP 2018-19, y recibieron la incorporación de Omar Bencomo Sr., coach de; bullpen y a siete jugadores para sumar 18 en las prácticas.

En cuanto a los jugadores, cinco fueron lanzadores, el derecho Pedro Ávila, quien pertenece a los Padres de San Diego; el diestro Werner Leal, quien debutó con los Bravos la temporada pasada y jugó este año con la filial de; Rangers de Texas, más novatos Yonny Romero (derecho), Marcos Arguello (zurdo) y Jaccen Centeno (derecho).

En cuanto a los jugadores de posición, se presentaron el receptor Samuel Miranda (Medias Rojas de Boston) y el jardinero; Luis Ayala (Cachorros de Chicago).

