Luka Modric es el nuevo “The Best” y rey del fútbol mundial

Luka Modric, el niño de guerra de los balcanes, ya no escucha bombas, quizás el recuerdo del asesinato de su abuelo en esa guerra, o pasar tiempo como refugiado, pero por eso no fue premiado el croata como el “Mejor del Mundo” por FIFA.

El auditorio Royal Festivall Hall, situado a las orillas del río Támesis fue el sitio escogido para la ceremonia del “The Best” y no el London Palladium como había sucedido en otros ocasiones.

Con Gianni Infantino, mandamás de la FIFA, quien fue cerró premiando al ahora llamado “El Niño de la Guerra”, técnico como el italiano Fabio Capello, el presidente de la Federación de Croacia, ex jugador que llevó a su país al cuarto puesto en Francia 1998; los brasileños Kaká, Ronaldo, Cafú, Ronaldinho, el holandés Marco Van Basten, el colombiano René Higuita, entre otros monstruos del orbe.

La música la puso Noel Gallagher, exmiembro de la banda británica Oasis con “Don’t Look Back in Anger” y el acto dirigido por actor británico Idris Elba y la periodista a periodista francesa Anne-Laure Bonnet fueron nombrando uno a uno los premiados.

Solo le faltó alzar la Copa del mundo

Su gran año incluye la tercera Champions con Madrid; subcampeón en Rusia, cuando Croacia no estaba ni cerca de ser favortio; Balón de Oro de ese cita, Mundial de Clubes y su respectivo Balón de Oro y Mejor jugador del Año de la UEFA.

Rompió la hegemonía Missi-Cristiano

Una gala donde no asistieron la hegemonía del portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Lionel Messi. El primero, que estaba metido en el último filtro de tres (el otro era el egipcio Mohamed Salah) al aducir que el miércoles jugaba con la Juventus y el segundo, por asuntos familiares.

Luego del intercambió del primer lugar entre el lusitano (2017, 2017, como The Best; 2014, 2013 y 2008) y el nacido en Rosario (2015, 2012, 2011, 2010 y 2011), pues apareció Modric.

El último que logró el máximo galardón, que hasta hace tres años cambió de nombre (antes de 2016 lo elegía la Revista “France Football”) y fue el brasileño Kaká en 2007, quien estuve presente.

Ronaldo el brasileño (1996, 1997 y 2002) , logró tres al igual que el francés Zinedine Zidane (1998, 2002 y 2003).

Luka Modric se lo dedicó a Zvonimir Boban

Tras la entrega, agradeció a todos los que le dieron su voto, pero hizo un paréntesis muy especial. “Quiero agradecer a mi ídolo, Zvonimir Boban, capitán de Croacia cuando quedó tercera en el Mundial de 1998. Ese equipo nos convenció de que podíamos hacer algo grande en Rusia.” una gesto que se notó en el escenari donde Boban mostró su emoción con lágrimas.

“Hay muchos grandes futbolistas”

“Para mí lo más importante es tener el reconocimiento de los aficionados. Es realmente especial. Me siento muy orgulloso de ganar este premio porque hay muchos grandes futbolistas en el mundo. Es un sueño hecho realidad.”

“Siento mucha felicidad. He trabajado mucho por estar donde estoy hoy. Ha sido la mejor temporada de mi carrera. Es un año inolvidable”.

Se han superado todos mis sueños. Estoy trabajando duro para conseguir títulos con el Real Madrid. Siempre quiero mejorar, aunque estoy en 33 años. Pero parece que estoy mejorando cada año, me sorprende. Mejor de lo que esperaba. Quiero seguir disfrutando y ganar más. Ganar la cuarta Champions seguida sería la hostia”.

Agradecido por los cinco puntos de Messi

“Me alegro, no lo sabía. Qué decir de él, es uno de los mejores de todos los tiempos y es una pena que no haya podido estar esta noche. Me gustaría que hubiera estado, pero como no ha estado, no puedo decir nada más. Le agradezco estos cinco puntos”, declaró.

Si cree que fue merecido

“Como todos votaron por mí como el mejor, sí, porque tuve un año impresionante. No me gusta hablar de mí mismo, si me considero el mejor o no, pero aquí mis colegas de profesión, jugadores, periodistas y aficionados que votaron, si votaron por mí merezco ganarlo y ya está”.

Otros “The Best”

Mejor portero, Thibaut Courtois (Bélgica),que en Rusia se alzó con el “Guante de Oro, escoltado por Hugo Lloris (Francia, campeón del Mundo) y el danés Kasper Schmeichel.

Didier Deschamps, el mejor entrenador, monarca en Rusia; seguido por Zinedine Zidane (Champions), ganador el año anterior, y el croata Zlatko Dalic, subcampeón la máxima cita.

Ese mismo renglón, pero en femenino fue para Reynald Pedros por su doblete con el Lyon francés, al ganar liga y la Orejona”.

La mejor jugadora la brasileña Marta seguida por dos jugadoras del Lyonn,la alemana Dzsnifer Mrozsan y la noruega Ada Hagerberg.

La FIFA premió a la hinchada peruana, que desplazó más de 40.000 personas al Mundial de Rusia, y le otorgó el ‘The Best’ a mejor afición.

El galardón al juego limpio recayó en las manos de holandés Lennart Thy, al tiempo que Mohamed Salah no se fue con las manos vacías y se hizo con el de mejor gol, con un gol al Everton, de jugada individual, en la Premier League.

Además, la FIFA desveló durante el evento a el ‘Once Ideal‘, en el que se dieron cita cinco jugadores de la liga española, además del meta David de Gea.

El Real Madrid tuvo la representación de Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo y Luka Modric, mientras que el Barcelona aportó a Leo Messi, quien no estuvo presente debido a asuntos familiares.

Completaron el once fantasioso de la FIFA, David de Gea, meta español del Manchester United, N’Golo Kanté, centrocampista de la selección francesa y del Chelsea, Dani Alves (PSG) Cristiano, del Juventus, Lionel Messi, Barcelona, Eden Hazard, del Chelsea y Kylian Mbappé, del Paris Saint Germain.

¿Cómo votaron entre ellos?

Los electores para los premios son los capitanes y directores técnicos de las selecciones de los países inscritos en FIFA, además de periodistas.

La FIFA tiene afilados a 211 países, eso indica que los votantes en total son 633 votos. El primer lugar sumaba 5 puntos, segundo 3 y tercero 1.

Pero cómo votaron Messi y, Cristiano, capitanes de sus respectivas selecciones (Salah, no votó por no ser capitán,pero quedó tercero detrás de CR7).

“La Pulga” argentina eligió Modric, Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo y el portugués lo hizo por Raphael Varane. Modric y Antoine Griezmann. Quiere decir que uno lo vio ganador y el otro segundo.

Venezuela presente

Nuestro país también se hizo presente con su entrenador Rafael Dudamel, quien también había sufragado por Cristiano, Modric y Mbappé. El capitán Tomás Rincón eligió por Cristiano, Modric y Salah, mientras que el periodista Humberto Perozo lo hizo por Modric, Cristiano y Messi.

Dudamel estuvo e la ceremonia, junto a su compatriota y DT de Bolivia, César, Farias, ambos en la la Conferencia del Fútbol que se realiza en Londres junto a otras dos centenas de entrenadores pertenecientes a las seis confederaciones del ente rector, informó prensa de la FVF.

Porcentajes de los principales premios

Jugador

Luka Modric (CRO/Real Madrid) 29,05 %

Cristiano Ronaldo (POR/Juventus 19,08 %

Mohamed Salah (EGY/Liverpool) 11,23 % –

Jugadora

Marta (BRA/Orlando Pride) 14,73 %

Dzsenifer Marozsan (GER/Olympique Lyon) 12,86 %

Ada Hegerberg (NOR/Olympique de Lyon) 12,60 %

Entrenador

Didier Deschamps (FRA/Francia) 30,52 %

Zinedine Zidane (FRA/Sin equipo) 25,74 %

Zlatko Dalic (CRO/Selección de Croacia) 11,81 %

Entrenador (femenino)

Reynald Pedros (FRA/Olympique de Lyon) 23,15 %

Sarina Wiegman (HOL/Selección Holanda) 15,31 %

Asako Takakura (JAP/Selección de Japón) 12,80 %.

Galardonados

Así quedó el top10

1- Luka Modric (Croacia) 29.05%

2- Cristiano Ronaldo (Portugal) 19.08%

3- Mohamed Salah (Egipto) 11.23%

4- Kylian Mbappé (Francia) 10.52%

5- Leo Messi (Argentina) 9.81%

6- Antoine Griezmann (Francia) 6.69%

7- Eden Hazard (Bélgica) 5.65%

8- Kevin De Bruyne (Bélgica) 3.54%

9- Rapahel Varane (Francia) 3.45%

10- Harry Kane (Inglaterra) 0.98%

