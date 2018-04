Lula da Silva a prisión por 12 años ordena Corte Suprema de Brasil

Lula da Silva vaya a prisión por 12 años ordena Corte Suprema de Brasil: El ex mandatario tiene hasta el 10 de abril para presentar un recurso ante el tribunal de Porto Alegre, pero los expertos en derecho coinciden en que esta etapa es una formalidad y que es probable que no tenga éxito.

La Corte Suprema de Brasil rechazó hoy el habeas corpus del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien ha sido condenado a doce años y un mes de prisión por corrupción.

La esperanza de Lula da Silva se desvaneció a las 00.30 de este jueves, hora local, cuando seis de los 11 jueces de la Suprema Corte del país votaron a favor de su encarcelamiento. Solo hubieron cinco votos a favor del ex presidente en un juicio que duró 12 horas.

El voto que definió si el ex presidente Lula iba a prisión estuvo a cargo de Carmen Lúcia, la titular del Supremo Tribunal Federal de Brasil.

Pese a que la Suprema Corte es el principal tribunal del país, Lula no va a ingresar en la cárcel inmediatamente. El ex mandatario todavía tiene hasta el 10 de abril para presentar un recurso ante el tribunal de Porto Alegre, pero los expertos en derecho coinciden en que esta etapa es una formalidad y que es probable de que no tenga éxito.

La decisión de los jueces, que se desarrolló bajo fuertes medidas de seguridad antes una creciente polarización política en Brasil, ocurre a solo seis meses para las elecciones que tiene al ex presidente como favorito.

Preambulo

Desde hace unas horas se lleva a cabo la audiencia en la que la Corte Suprema decidirá si el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva va a prisión tras ser condenado por corrupción o si tendrá derecho a apelar a ese fallo en libertad.

Los once magistrados del Supremo analizan un hábeas corpus presentado por la defensa de Lula en el cual se sostiene que, aun ratificada la condena en segunda instancia, como es su caso, restan apelaciones en tribunales superiores y, por tanto, la pena todavía no puede ser ejecutada.

Ya hay cinco votos en contra de Lula y uno a favor. Aunque quedan por votar cinco jueces, las opiniones de una ellos en contra del exmandatario —Cármen Lúcia— ya es conocida y nada indica que las vaya a cambiar. Si esto se confirma, se habrá formado la mayoría de seis votos necesaria para dar luz verde a la prisión del político.

