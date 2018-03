Lista de pre candidatos opositores aumenta cada día

Lista de precandidatos opositores aumenta cada día: Para generar consenso en la MUD, aumenta la lista de posibles precandidatos presidenciales con el internacionalista Julio César Pineda. La fiesta democrática prosigue al margen de agoreros del desastre y a pesar de amenazas de sanciones contra nuestro liderazgo local, propuestas por sectores de la diáspora irrespetuosos del trabajo en equipo de nuestra Unidad Democrática. Tras fracasar en territorio patrio quieren manipularnos desde otros países para satisfacer denuncias de Maduro por injerencia extranjera. La millonaria campaña para desprestigiar políticos y partidos persigue crear un vacío que se pueda llenar con un político que al no tener respaldo de un partido tendrá que obedecer a los delincuentes financieros que los mantienen.

De irse a elecciones, el candidato debe estar consciente de la parcialidad del CNE y de las acciones para arrebatar un probable triunfo de la oposición. Asimismo de las acciones para contrarrestar estos vicios y avanzar hacia el triunfo, con el apoyo de los venezolanos.

En este sentido, se debe recordar lo sucedido en las elecciones de gobernadores, cuando el CNE informò de los resultados. Mientras miembros de la Mud y candidatos en particular no reconocian los resultados fraudulentos; el candidato opositor porel estado Lara reconoció enseguida el triunfo de la actual gobernadora. Que pasaría en unas elecciones presidenciales?

Blasmenda escribió: es increíble que los hombres solo afectan sus intereses grupales personales, cuando el problema que tiene ante sus ojos es tan monumental que es mejor no verlo, se fue del país mas del 10 por ciento de la población de nuestro país y estas personas creen que ellos siendo elegibles podrían arreglar algo sin poder(?)

“Candidatos opositores no dan la talla”

Lastimosamente aquí hay una realidad, miles y miles de venezolanos se han ido, la gran mayoría opositores, en otros países no pueden ejercer porque no hay registro electoral extranjero, sumado a que las condiciones están dadas para que el gobierno siga haciendo lo que quiere y que los candidatos opositores no dan la talla ni la confianza‎ necesaria. El futuro del país es muy oscuro e incierto. Somos adultos para decidir q hacer sin faltar le el respeto a nadie, incluso a las personas mayores q han dado su opinión. En lo particular, yo ya tire la toalla.

Aumenta la lista de precandidatos opositores

La canciller canadiense, Chrystia Freeland, señaló en nombre del Grupo de Lima, que no van a reconocer elecciones que no permitan que partidos políticos y sus líderes participen. ¿Y esta señora qué quiere? ¿Más candidatos de los que ya hay? Disponemos de varias tarjetas para inscribir candidaturas opositoras y preferiríamos reducirlas a una sola, no estamos interesados en dividirnos aún más con candidatos adicionales.

Estamos en campaña promoviendo la participación y hay gente que no quiere participar y no se les puede obligar. Francamente ya se está poniendo pesada esta chismorreadera constante en contra de Venezuela, y es vergonzoso que nuestra flojera imponga a los demás países a perder su tiempo haciendo lo que no queremos hacer nosotros.

Sabe a casabe la edad del tal Aristiguieta Gramcko quien parece un golpista arrogante. Si nos da la gana apoyar a la MUD para que definamos un candidato de consenso no le quedará más remedio que calársela. No se le está calificando de poco serio, ni mala gente, ni deshonesto, ni apátrida, ni corrupto, a pesar que disentimos de su capricho a no querer votar, ni lavar, ni prestar la batea.

