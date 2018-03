Lacava: Hidrocentro es “la peor plaga” que he combatido

El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, arremetió contra la empresa Hidrológica del Centro, Hidrocentro. La autoridad regional emitió fuertes criticas sobre el desempeño de esa empresa para restablecer el servicio del agua que desde hace aproximadamente cinco días no llega a algunas comunidades de la Gran Valencia.

“Hidrocentro es la peor plaga con quien he tenido que combatir desde el 2008 cuando llegue a la Alcaldía de Puerto Cabello. He hecho de todo por mejorar, he puesto cisternas por todos lados”, aseguró el gobernador en su cuenta en Twitter.

Lacava detalló que ha contribuido con la hidrológica en la optimización del servicio en la dotación de equipos necesarios para el funcionamiento del Sistema Regional del Centro. “He hecho reuniones con ellos, he visitado los embalses, las plantas de bombeo, he colaborado con válvulas y tuberías. Cuando se me ha solicitado, he puesto a disposición maquinaria créanme que le echado un camión con esta gente pero así es muy complicado.”

Comunidades de los municipios Valencia, Libertador y Naguanagua carecen de agua, a pesar de que Hidrocentro informa continuamente sobre las labores de reparación, los usuarios manifiestan por la redes sociales su inconformidad por el retraso en el restablecimiento del servicio.

Ana Ramos/ACN

