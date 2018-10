La nave más antigua del pais cumple 101 años (+ videos)

Francisco Rodríguez, o mejor escrito “Morochito” es el símbolo vivo del país deportivo venezolano. Hoy 26 de octubre, este hombre de 1,55 metros e estatura, que suma 73 años, celebra los 50 años de la proeza olímpica: al ganar el primer oro para nuestro país en la cita de México 1968.

Se escribe muy fácil, pero solo tres atletas nacidos en nuestro país ha escuchado el “Gloria al Bravo Pueblo…” Arlindo Gouveia, en taekwondo, en la cita de Barcelona 1982, que en mayo de este año el Comité Olímpico Internacional la reconoció como oficial.

Hace apenas seis años atrás, en Londrés, Rubén Limardo Gascón logró la tercera áurea, pero por ahí se escucha aún que cuando “Morochito” Rodríguez llegó al país, procedente de tierra azteca, este cumanés fue recibido por mas personas que cuando Susana Duijm (+) llegó con su corona de Miss Mundo (1955).

Francisco Rodríguez Jamás se rindió

Pero es “Morochito” Rodríguez ejemplo de lucha, del venezolano que se cae y se levanta para otro round de vida.

Desde pequeño, el nacido en Cumaná, estado Sucre, el 23 de septiembre de 1945, que prefirió utilizar el apellido de su madre, Olga Margarita Rodríguez, al ser abandonado por su padre antes de ver la luz del mundo, golpe que supo asimilar, como muchos sufrió en el cuadrílatero.

Según la biografía en Wikipedia, señala que este hombre, que tomó ese apodo por ser gemelo de una hermana. Alida, siendo el segundo de 14 hermanos.

Con apenas 11 años de edad ya se fajaba en el ring, entrenador por Pedro Acosta y luego Hely Montes.

Este hombre se casó y tuvo seis hijos y otro dato de su vida fue que su esposa Carmen Sabina Blondell fue quien lo enseñó a leer y escribir. Para su época no hubo tiempo para eso, solo para combatir hasta llega al olimpo.

Prefirió ser un símbolo amateur que pasar al profesional

En la edición encartada de El Nacional, “Héroes del Deporte Venezolano”, recordó la llegada de Rodríguez a Caracas, recibido en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, donde salió a hombros y lo vieron más de 20 mil personas, mientras que en Caracas, alrededor del Palacio de Miraflores estaban unas 30 mil.

Fue recibido por el presidente de la República Raúl Leoní. “Antes de saltar al profesional prefiero quedarme como un símbolo” soltó este hombre, que en su primera refriega por un título nacional amateur lo disputó contra Luis “Lubomba” Estaba, quien lo noqueó en Cumaná en 1064.

Años más tarde “Lubumba” fue campeón mundial y en 1968, “Morochito” se colgaba la dorada olímpica en Ciudad de México.

Participó en los Juegos Oímpicos de Múnich, Alemania 1972, donde no pasó de la primera ronda, al ser noqueado en el segundo asaito por el australiano Dennis Talbot.

“Yo entrenaba con alpargatas cuando llegué a Caracas- Pero nunca quise pasar a profesional. Ellos están más pendientes de cuánto ganarán que de la pelea. Yo soy humilde y humilde seré” le dijo a EFE en una entrevista realizada en septiembre de este año.

El camino al oro olímpico

Francisco Rodríguez logró áureas en Juegos Bolivarianos, Centroamericanos y del Caribe, Panamericanos y la máxima, en México, solo que en las tres primeros eventos lo hizo en peso mosca y la dorada olímpica en mosca ligero, división que debutó en la cita.

Ese camino comenzó ante el cubano Rafael Carbonel, al que venció 5-0, en cuarto de final al indio Hatha Karunaratne, por RSC (Referí Suspende el Combate) en el segundo asalto.

En semifinales dejó en el camino al estadounidense Harlan Marbley (4-1) y el 26 de octubre de 1968, en una plaza full, con mexicanos a su favor -como él mismo lo contó después- doblegó al surcoreano Young-Ju Lee en un cerrado 3-2.

#26oct #Morochito Tal día como hoy. El primer oro olímpico de #VEN Inolvidable su jornada en #Mexico68 Después fue pasto de bandería política. Ahh, no confundir con el #Morocho, el 1er campeón mundial profesional https://t.co/PDQdGNPOXT — Ramón Navarro (@RamonNavarroC) October 26, 2018

Así lo recordó “Morochito”

“Cuando llegó la decisión y dijeron Venezuela toda la gente presente en el lugar aplaudió. El público que en su mayoría era mexicano, estaba conmigo por ser latinoamericano” reseño el tomó Héroes del Deporte Venezolano.

“Allí el profesor me abrazó (Ángel Edecio Escobar), fueron a buscar la bandera que no estaba allí ese momento; y me la lanzaron. La recibí y ahí sí me puse nervioso. Tenía una emoción grandísima” añadió “Morochito”.

“Tocaron el Himno Nacional, todo fue muy bello. Eso tuvo un valor muy especial para mí. Sentí el significado de una medalla olímpica. Después me llevaron al camerino y me enyesaron el dedo”. dijo.

“Cuando llegué a la Villa me estaban esperando. Había gente de todos lados para felicitarme. Querían autógrafos, tomarse fotos conmigo. los periodistas aprovecharon y me entrevistaron” reseño esta edición en su segundo fascículo.

“Lo primero que escuché fue el grito de Carlitos González: ‘¡Ganó Venezuela!’. Luego me levantaron la mano y comencé a llorar” le dijo hoy al periodista Jimmy López, en trabajo periodístico del COV.

¡Susto! el 21 de septiembre de 2016

Un día después de celebrar sus 71 años, “Morochito” Rodríguez fue ingresado a la Clínica Loira, de El Paraíso, en Caracas, donde le fue diagnosticado un Accidente Cerebro Vascular (ACV) leve.

“Gracias a Dios me ayudó mucha gente y me recuperé rapidísimo porque hago ejercicio. Ahora estoy bien, tengo el mismo peso que cuando gané en México” declaró a EFE en septiembre.

Fue un gran susto a este hombre, que a los 23 años se alzó con la primera dorada olímpica sigue impartiendo su sapiencia de 270 peleas en amateurs (266 victorias y 4 derrotas), oros en los Juegos Panameicanos de Winnipeg 1967 (Canadá), Olimpíadas de México 1968, Latinoamericanos, Santiago de Chile 1968, Centroamericanos y del Cartibe, Panamá 1970 y Bolivarianos, Maracaibo 1970.

La Corte de Morochito”

Venezuela desde que participa en Juegos Olímpicos en Londres 1948, cuando el ciclista trujillano Julo César León, llegó solo a Inglaterra y quedó cuarto en su prueba y hasta Río, Brasil 2016, han participado 699 atletas.

Esos casi 700 deportistas han sumado 18 metales, abriendo el camino Asnoldo Devonish, con su bronce en la prueba de atletismo en salto triple.

En la última participación, Venezuela logró tres medallas, la máxima, la plata de Yulimar Rojas, también en salto triple; más los bronces del boxeador Yoel Finol y Stefany Hernández en BMX.

Este hombre, que en sus años juveniles, en su amada Cumaná ayudó a su abuela a vender pescado celebra sus “Bodas de Oro” con su hazaña dorada en el boxeo olímpico y su corte, que incluye las áureas de Gaouveia y Limardo, más otros 13 medallistas (Adriana Carmona, única con dos bronces en taekwondo) le hacen su corte.

Mira lo que le dice el campeón olímpico en #Londres 2012 @rubenoszki Rubén Limardo a Francisco “Morochito” Rodríguez #MorochitoCampeónOlimpico pic.twitter.com/KWMltakyDi — PUNTO OLIMPICO (@PuntoOlimpico) October 26, 2018

Ficha técnica

Nombre: Francisco Brito Rodríguez

Apelativo: “Morochito”

Lugar y fecha de nacimiento: Cumaná, estado Sucre, 20/10/1945

Inicio en el boxeo: Cumaná, 1964

Récords: 270 peleas, 266 victorias y 4 derrotas.

Principales logros: Juegos Panamericnos, Winnipeg, Canadá (1967), Latinoamericano, Santiago de Chile (1968), Centroamericanos y del Caribe, Panamá (1970), Bolivarianos, Maracaibo (1970) y Juegos Olímpicos México (1968), Todos oros, en peso mosca y la olímpica en mosca ligero.

Premios: Atleta del Año 1968 y Salón de la Fama del Deporte Nacional, entre otras condecoraciones en diferentes clases por parte del Ejecutivo.

Medallas olímpicas venezolanas

Oro (3)

Francisco “Morochito” Rodríguez (Boxeo, México 1968)

Arlindo Gouveia (Taekwondo, Barcelona 1992, Deporte de exhibición para la fecha y oficializada en mayo de 2018)

Rubén Limardo (Esgrima, Londres 2012).

Plata (3)

Pedro Gamarro (Boxeo, Montreal 1976)

Bernardo Piñango (Boxeo, Moscú 1980)

Yulimar Rojas (Triple Salto Femenino, Río de Janeiro 2016)

Bronce (11)

Asnoldo Devonish (Atletismo, Helsinki 1952)

Enrico Forcela (Tiro Olímpico, Roma 1960)

Rafael Vidal (Natación, Los Ángeles 1984)

Omar Catarí (Boxeo, Los Ángeles 1984)

Marcelino Bolívar (Boxeo, Los Ángeles 1984)

Adriana Carmona (Taekwondo, Barcelona 1992, exhibición para ese edición y oficializada en mayo de 2018)

Adriana Carmona (Taekwondo, Atenas 2004)

Israel Rubio (Halterofilia, Atenas 2004)

Dalia Contreras (Taekwondo, Beijing 2008).

Stéfany Hernández (BMX, Río de Janeiro 2016)

Joel Finol (Boxeo, Río de Janeiro 2016)

