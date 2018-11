¡Juan Gabriel está vivo! asegura su ex representante

El ex representante de Juan Gabriel, Joaquín Muñoz, aseguró que el cantante está vivo; y que éste simuló su muerte. Joaquín Muñoz, ex representante de Juan Gabriel; sostuvo que se reunió con el cantante en el mes de julio.

Asegura que el cantante mexicano está vivo

El ex representante de Juan Gabriel, Joaquín Muñoz, aseguró que el cantante está vivo; y que éste simuló su muerte.

Muñoz aseguró que el intérprete de “Hasta que llegaste tú”; se encuentra vivo y reaparecerá muy pronto en los escenarios.

“Simuló su muerte, escondido no está, porque él no ha matado, ni es narcotraficante. Está en una casa, está muy bien”, dijo el ex manager.

Reaparecerá en el mes de diciembre

El que fuera representante de la estrella musical; aseveró que el que ha denominado como El Divo de Juárez; está preparando su regreso y, además tiene previsto en su agenda regresar; a los escenario para el próximo mes de diciembre.

“El mes que entra nos vamos a dar cuenta; pasando el día quince va a reaparecer públicamente, ya va salir”; aseguró quien trabajó con el llamado El Divo Juárez por durante años.

Joaquín dijo a la prensa que Juan Gabriel y él sostuvieron un encuentro el pasado mes de julio; y que “supuestamente” el cantante ha tenido serios problemas de salud; por la diabetes que “padece”.

Finalmente Muñoz dejó claro que aún los hijos y herederos del mexicano; no han obtenido ni un centavo debido a qué, Juan Gabriel, “tiene bajo su poder” el testamento; que especifica la cantidad exacta que le tocará a sus descendentes.

