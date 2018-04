Incertidumbre en la Banca y sector comercio por nuevo cono monetario

La independencia productiva de maíz, arroz, café, azúcar, leguminosas, cacao y soya no se logrará en los próximos meses, como mínimo el sector requiere de siete años para lograr la tan publicitada soberanía.

El primer vicepresidente de Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarias (Fedeagro), Celso Fantinel, explicó que la suspensión de dólares para la importación de estos alimentos no se puede realizar sin disponer de un sano aparato productivo nacional, es decir, sin contar con lo necesario para que realmente funcione sin recurrir a la política portuaria.

Para que esa decisión informada hace aproximadamente un mes por el vicepresidente Tareck El Aissami, tenga éxito el gremio requiere de agroquímicos, repuestos, cauchos, seguridad rural, dotación de maquinas y aplicación de medidas necesarias para controlar el acelerado costo de producción.

El gremialista dijo que para que el autoabastecimiento se cumpla se necesita cubrir una serie de insumos vitales. “Es totalmente impensable alcanzar una soberanía en cualquier rubro vegetal en los próximos meses con déficit en el acopio de fertilizantes, semillas, lubricantes y gasoil, más la inseguridad rural y la falta de repuestos y tractores”.

De acuerdo con Fantile la decisión del Gobierno de reconducir las divisas hacia la producción nacional para lograr la independencia productiva es algo necesario pero tardío. “Nosotros no vamos a autoabastecernos en lo inmediato. Sustituir las importaciones por la producción nacional es algo que debieron haber visto hace 20 años”, aseguró en entrevista con El Nacional.

Expectativas sombrías

Fedeagro no proyecta un 2018 con saldo positivo, su tesis parte de la capacidad productiva del año anterior, donde solo lograron cubrir 25% de la demanda nacional. “Varias asociaciones en Portuguesa tenían una intención de siembra de 50.000 hectáreas, pero visto el acopio avizoran que no van a poder sembrar ni 20.000, lo que es dramático. Sería descabellado dejar de importar si no tenemos una soberanía alimentaria”, indicó.

El experto recomendó al Gobierno realizar un trabajo exhaustivo para lograr la meta. “Deben hacerse estudios técnicos y balances para saber cuántos insumos se necesitan, cuántos productores hay en el campo, cuántos repuestos y maquinarias se requieren y cuántas hectáreas hay disponibles”.

