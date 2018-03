Horóscopo para este miércoles 14 de febrero de 2018

Horóscopo día miércoles 14 febrero del ​​2018. Conoce qué te depara el destino en el dinero y en el amor. Lee tu horóscopo gratis y online.

ARIES : nacidos del 20 de marzo al 20 de abril

Procura ser más cariñoso, atento y dulce con tus seres queridos, especialmente con tu pareja. En el trabajo, todo marchará a la perfección y conseguirás realizar muchos progresos. Haz ejercicio, pasea, visita parques naturales y empápate de aire fresco: te sentirás muy equilibrado. Disfruta del sexo con tu pareja.

TAURO : nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Hoy tendrás un encuentro interesante: habrá mucha química y pasión. Si tienes pareja, procura poner límites para evitar problemas serios. Procura manejar tu economía con mayor astucia y previsión: sólo así podrás afrontar sin problema los imprevistos que surjan.

GÉMINIS : nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Hoy es un día para vivir una especie de luna de miel con tu pareja o la persona que ocupa tu corazón: disfruta de cada momento sin cuestionar nada. En lo económico tus finanzas no son estables porque tiendes al derroche. En el plano de la salud estás muy bien y no será motivo de preocupación, pero debes evitar los excesos.

CÁNCER : nacidos del 22 de junio al 22 de julio

No tengas miedo de que descubran tus anhelos sentimentales: sólo así fluirá el amor en tu vida. Pese a que tendrás que afrontar muchos gastos, tu economía no debería preocuparte, irá bien. Intenta no tomar las bebidas muy frías ni permanecer en lugares con un ambiente muy cargado: tu garganta y tus ojos necesitan atención y cuidados.

LEO : nacidos de 23 de julio al 22 de agosto

Te sentirás animado y con ganas de dar y recibir amor: es un buen momento para compartir sentimientos y comenzar a construir una relación sólida. En el plano laboral, seguirá la tensión y la incertidumbre en el ambiente de trabajo. Tu salud es estable, pero si no la cuidas, podría empeorar de un día para el otro.

VIRGO : nacidos del 23 de agosto al 22 de septiembre

No mezcles tu vida laboral y afectiva o podrías tener serios problemas en ambos ámbitos: piensa dos veces las cosas antes de tomar una decisión arriesgada. Aprovecha tu tiempo libre para hacer ejercicio, salir en bicicleta y renovar tu energía. Si haces respiraciones profundas antes de ir a dormir, descansarás mucho mejor.

LIBRA : nacidos del 23 de septiembre al 22 de octubre

Procura salir a divertirte con tus amigos en lugar de lamentarte por estar solo sin pareja: la vida siempre sorprende y la persona adecuada aparecerá sólo si estás abierto y relajado. Tus finanzas te permitirán disfrutar de unos caprichos. Procura hacer respiraciones profundas, poner música relajante y tomar un rooibos antes de acostarte.

ESCORPIO : nacidos del 23 de octubre al 21 de noviembre

En el terreno amoroso, surgirán algunos problemas debido a tu ausencia emocional. En el trabajo, te sentirás muy creativo y disfrutarás mucho con tus tareas. Si no rompes con el sedentarismo, sufrirás de pesadez de piernas y otros problemas vasculares.

SAGITARIO : nacidos del 22 de noviembre al 21 de diciembre

CAPRICORNIO : nacidos del 22 de diciembre al 20 de enero

No te muestres indeciso en el amor: la vida es más dulce cuando tienes a alguien con quien compartirla. Controla tu agresividad y tus emociones en el trabajo: es la única manera de que las cosas salgan como las has planeado. Procura liberar tu energía negativa: pon música relajante y bella, sal a pasear y disminuye el consumo de carne.

ACUARIO : nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Si deseas realmente acercarte a tu pareja, hoy es la ocasión, per deberás empezar a confiarle tus inquietudes y secretos: así se abrirán las puertas de la comunicación. Deja de pensar siempre en los demás y dedica también parte de tu dinero extra a mimarte con algunos caprichitos. Tu salud es fuerte y te sentirás vital.

PISCIS : nacidos del 20 de febrero al 19 de marzo

Tus relaciones amorosas son muy breves últimamente. Procura analizar qué es lo que sucede para que sea tan reiterativo. En el trabajo, tendrás un día un tanto aburrido, sin nada interesante para desarrollar. Tu salud empeora a causa de la tensión nerviosa acumulada: haz yoga, ejercicios de relajación o inventa cualquier pretexto para hacer de hoy una noche inolvidable.

