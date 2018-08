No dejes de leer: ¡Qué Bárbaras! Estas son las morochitas que mataron a un policía

Trascendió que al llegar las hermanas el portero-policía les negó el acceso y comenzó una discusión. La acalorada pelea verbal culminó en un tiroteo. Los novios de las morochas asesinaron a Pérez Arreaza. Las autoridades no descartan que estén comprometidas en otros crímenes en la región.

