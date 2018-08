¡Qué Bárbaras! Estas son las morochitas que mataron a un policía

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente; desestimó la sentencia de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. También se refirió sobre el video de Juan Requesens, diputado a la Asamblea Nacional

Diosdado Cabello: Requesens habló tranquilo y sin presión alguna

El presidente de la asamblea nacional constituyente, Diosdado Cabello; aseguró este miércoles que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio; no cambiarán los planes del gobierno.

“Puede salir un tribunal hoy y sentenciar a Maduro; pero nosotros no vamos a cambiar nuestra agenda. Pónganse a creer, escuálidos en el exilio. No era tan grave la cosa con Nicolás. 18 años, saliste mantequilla. Tanto que habló Luisa Ortega Díaz”; dijo Cabello durante su programa Con El Mazo Dando.

Cabello desestimó a los magistrados del TSJ-exilio

“Lo peor es que estos señores estudiaron derecho en la universidad. Se postularon para ser magistrados; ¿Qué pensará un alumno de derecho de una universidad escuálida al ver esto?; Qué locura es esta, pensarán”, aseveró.

¿Que pensarán los alumnos de los magistrado?

El dirigente oficialista también se refirió sobre el caso de Juan Requesens; diputado a la Asamblea Nacional detenido desde la semana pasada. Aseguró que Requesens estaba “tranquilo” cuando grabó el video; difundido por el gobierno.

“El abogado Joel García está diciendo; que Requesens no se acordaba de haber confesado nada. Claro, no dijo que era mentira. No lo ayude tanto, abogado. No hay forma de decir que eso es mentira. Juan Requesens habló tranquilo, nadie lo presionó.”, aseguró Cabello.

El tribunal sentenció a Nicolás Maduro a 18 años y 3 meses de prisión; por el delito de corrupción y daño al patrimonio del Estado. Los magistrados inhabilitaron políticamente al mandatario; e instaron a los organismos de seguridad a detenerlo.

