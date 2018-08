España permanece alerta ante ola de calor

Marea roja: La presencia de algas tóxicas afecta a unos 200 kilómetros de la península ; en el Golfo de México desde hace cerca de un año; en lo que se ha denominado “una histórica marea roja”

En Florida (EE.UU.), la presencia de algas tóxicas; que generan mareas rojas es algo normal. Sin embargo, este año estas se han extendido más de lo común; y ya provocaron la muerte de miles de animales marinos; además de problemas de salud a los habitantes de la zona.

Fenómeno que afecta el turismo

La costa oeste del estado, que presenta algunas de las playas más visitadas por los turistas, se vio este verano especialmente afectada por este fenómeno que se sintió a través de unos 200 kilómetros de las costas del Golfo de México, entre las ciudades de Sarasota y Naples.

Imagen ilustrativa / Marea roja frente a la costas de San Diego, California. – wikipedia.org / Alejandro Díaz / Dominio público

Andrea Henderson – @AndreaWINKNews

Wow what a difference! The top photo is Sanibel in April. The bottom photo is the same location right now. The pretty blue water and sand is now plagued with dead fish from the poor water conditions – 19:31 – 30 jul. 2018 · Fort Myers, FL

Esta situación provocó la muerte de unos de 4.000 peces y hasta de un tiburón ballena que apareció en la isla Sanibel. Además, 287 tortugas marinas perdieron la vida, sufrieron heridas o algún tipo de enfermedad en lo que va del año.

Radio Magdalena – @RadioMagdalena – Preocupados se encuentran los habitantes al suroeste de Florida por la cantidad de tortugas marinas muertas que han aparecido en las playas de Fort Myers y Sarasota, igualmente en las islas Captiva y Sanibel.

“Es una absoluta pesadilla”, expresó Donna Brierley, quien fue de vacaciones con su familia a la playa de Sanibel, pero solo pudo allí estar “unos pocos minutos” antes de marcharse debido a la presencia de “miles de peces muertos en la playa y en el agua”. “Era como un apocalipsis”, describió.

OneProtest – @oneprotestinc

Sanibel Island last week, by @MattDevittWINK. Florida is in an ecological crisis caused by ranchers and big sugar paying off politicians. @weatherchannel’s video about the #LakeOkeechobee discharge killing marine life right now. Then call @FLGovScott. https://www.facebook.com/TheWeatherChannel/videos/10154879720505921/UzpfSTE0NzM2Njg0MTAwMzoxMDE1Njc0NTAwOTg4MTAwNA/ …

Estas algas, que producen una bacteria llamada Karenia brevis, suelen crecer desde comienzos de otoño y morir en los meses más cálidos, algo que no ha sucedido este verano, por lo que han permanecido en la costa por cerca de un año.



Devin Rodriguez – @DevinReports – This is the scene on the Sanibel Causeway in Lee County, July 29. Red tide algal blooms are decimating the sea life. This is a big problem

by Adam Goetz – 13:31 – 29 jul. 2018 · United States

Problemas para la salud

El viento proveniente del mar provoca que las toxinas también afecten a la población. Quince personas debieron ser asistidas en el condado de Martin, en los últimos días de julio, con problemas respiratorios típicos del contacto con la Karenia brevis, como tos y estornudos. Por ese motivo, las autoridades recomendaron a las personas asmáticas que se mantengan alejadas de la zona.



M Tesoro @maureentesoro – No one on the #sanibel beach, except dead marine animals #redtide #toxicalgae “Nearly 4,000 dead fish were counted Sunday on Sanibel area beaches and parks.” http://newspr.es/2LTo3Ay via @thenewspress #bullsugar #restoretheeverglades #captainsforcleanwater #swfl – 20:28 – 1 ago. 2018

ACN/RT/diarios

