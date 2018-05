En segundo boletín del CNE Maduro obtiene 6 millones 190 mil 612 votos

En un profundo sueño se sumergió un miembro de mesa durante pleno proceso electoral presidencial realizado este domingo en Venezuela. La larga espera por la llegada de algún votante lo mantuvo en los brazos de Morfeo.

La imagen publicada por el concejal del municipio San Diego, Ronald González; es una radiografía de la jornada donde la abstención fue la gran protagonista.

“La Foto del día: a falta de presencia de electores el presidente de la mesa aprovecha para un largo sueño!”, escribió el edil junto a la gráfica que difundió en su cuenta en Twitter.

Los comunicadores sociales que realizaron el acostumbrado recorrido por los centros electorales de los 14 municipios del estado; corroboraron la poca presencia de electores; que aunque en algunos centros si se formaban cortas colas; éstas no representaban la gran cantidad de afluencia de eventos anteriores.

Los municipios San Diego, Naguanagua y el norte de Valencia, son por tradición zonas con “votos duros” a favor de la oposición; pero en esta jornada hubo poca participación. A pesar de que se registró mayor asistencia en el sur de Valencia; el voto chavista no se hizo sentir como en comicios pasados.

El intento de la maquinaria roja con su despliegue del “Remate Perfecto”; para movilizar a los electores a los centros de votación no tuvo el éxito que esperaban. De los anhelados 10 millones de votos rojos, solo llegaron a un poco más de 6 millones.

Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática, Copei y otras organizaciones políticas, decidieron no participar en las elecciones presidenciales. Estos partidos que conforman la Mesa de la Unidad Democrática (MUD); se mantuvieron firmes en su decisión de no postular candidato, ni avalar el proceso. En reiteradas oportunidades aclararon que no llamaban a la abstención porque no se trató de un proceso electoral, sino de un fraude.

ACN/Ana Ramos

