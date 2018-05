Comando de Falcón en Carabobo: Maduro tuvo una merma del 30% con relación a Constituyente

El comando del ex candidato presidencial Henri Falcón en Carabobo no estuvo solitario este lunes.

Las puertas fueron abiertas y en el ambiente se sentía una mezcla de tristeza en unos; de esperanza en otros, y en cierta manera de satisfacción en el equipo de campaña.

“Nosotros descubrimos que este gobierno es completamente derrotable”, justificó Ezequiel Aranguren, quien fuera el jefe de campaña.

En la amplia casa, se ofreció una rueda de prensa, al mediodía, donde el jefe político estuvo acompañado de Haydée Franco, secretaria general de Avanzada Progresista, y de otros dirigentes.

Aranguren agradeció el trabajo y esfuerzo realizado por los equipos que trabajaron durante las elecciones en Carabobo.

“No nos sentimos derrotados y espero que el presidente Maduro no se sienta victorioso”, dijo en el inicio de su intervención.

“El presidente Maduro en el año 2013 ganó la Presidencia de la República con 7 millones 593 mil votos, y en 2018 gana con 5 millones 23 mil votos”. comparó.

“Es decir, hubo una merma del 25%”, destacó.

“Con relación al carnet de la patria que es su medidor en enero tenían 16 millones 500 mil personas carnetizadas; y de éstos solo votaron por ellos 5 millones 823 mil personas”.

“Es decir, más del 200% de las personas que tienen el carnet de la patria no votaron por Nicolás Maduro. Yo no me sentiría entonces victorioso”.

“Con relación a la constituyente también tuvieron una merma del 30% y eso que ellos estaban solitos en las mesas cuando realizaron ese proceso”

“Pero en esta oportunidad la justificación fundamental para nosotros es que hemos descubierto que el Gobierno de Nicolás Maduro es extremadamente débil. El gobierno de Nicolás Maduro estaba el domingo asustado”.

Audio difundido

Comentó un audio difundido el domingo, atribuido al gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, que según refirió, a las 1:30 pm., estaban desesperados, porque no estaban cumpliendo con la movilización.

“Eso quiere decir que a pesar de tener todo el poder, también estaban en una condición sumamente delicada, porque sabían que no les estaban cumpliendo”.

“Tenemos que justificar ante el país que la decisión tomada por nuestro compañero Henri Falcón fue la correcta. Luchamos contra muchos factores adversos, tanto internos como externos. Y con todo y eso pusimos las cartas sobre la mesa. Sabemos exactamente cuál es la condición de fragilidad que tiene este Gobierno y sabemos exactamente cuáles son las exigencias que ahora vamos a hacerle al Presidente de la República, porque él hizo una campaña electoral sin hacer ninguna propuesta el tema de la crisis”.

Nació una nueva vanguardia

Haydée Franco ratificó lo señalado por Ezequiel Aranguren cuando dice que ha nacido una nueva vanguardia con este proceso.

“El domingo ocurrió lo que tenía que ocurrir para que naciera en Venezuela un nuevo liderazgo y ese liderazgo es Henri Falcón, quien sabiamente dijo que no reconoceremos los resultados del CNE mucho antes de que Tibisay Lucena lo hiciera.

A su juicio, lo hizo en el momento preciso, y sus razones son valederas por el exorbitante abuso contra un pueblo que salió a votar.

Marlene Piña Acosta/ACN

