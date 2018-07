A cuchillo hirió a 12 personas que iban en un autobús en Alemania

Un hombre hirió con un cuchillo a 12 personas en un autobús en Alemania, cuando se movilizaban a una playa del norte de ese país. Hasta el momento se desconocen las razones del ataque; pero las investigaciones y la detención del atacante esclarecerá la causa.

Es poca la información que confirmaron autoridades policiales. La prensa no ha logrado corroborar la condición médica de las víctimas. Inicialmente se difundió información sobre fallecidos, pero esto lo desmintieron rápidamente.

Los pasajeros se dirigían a Lübeck, específicamente a Travemuende, una playa ubicada en esa localidad. Luego de que el agresor cometiera el delito, lo capturaron y se desplegó un intenso operativo policial en la zona, para resguardar la seguridad de todos.

ACN/EFE

