Comisión Europea tampoco quiere nada con Maduro

El proceso electoral realizado el pasado domingo 20 de mayo no representó una jornada transparente ni libre. Esa es la posición de la Comisión Europea entorno a los comicios donde fue reelegido Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.

Este órgano ejecutivo, integrado por representantes de las naciones del viejo continente; aseguró que en el país no se desarrolló una votación legítima porque los partidos políticos no formaron parte del proceso; además denunciaron que hubo trabas impuestas por el Gobierno de Maduro.

Otra de los asuntos cuestionados por la CE fue la no postergación de las elecciones presidenciales; críticos han señalado que fueron adelantadas unilateralmente. “La Unión Europea lamenta que no hubiera un acuerdo en el calendario electoral y que el proceso electoral no haya garantizado elecciones libres y transparentes, que habría requerido la participación de todos los partidos políticos de forma igual y sin obstáculos”, declaró el portavoz comunitario Carlos Martín.

El rechazo no se queda en la Comisión Europea

Mientras que la representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, exhortó a Maduro “a crear las condiciones para unas elecciones libres basadas en un calendario consensuado, con la participación de todos los partidos políticos. También pidió una revisión del calendario electoral, basado en unos plazos “creíbles y acordados”.

El rechazo y no reconocimiento al Gobierno de Maduro no se hizo esperar. Después del 20 de mayo, el Grupo de Lima, organización conformada por 14 países de América; anunciaron a través de un comunicado que aislarán aún más al Presidente de Venezuela por considerarlo ilegítimo.

Las sanciones de Estados Unidos tampoco tardaron en llegar. El vicepresidente Mike Pence y el jefe de diplomacia Mike Pompeo ya anunciaron el recrudecimiento de las sanciones contra el país caribeño.

“La elección de Venezuela fue una farsa. Estados Unidos está en CONTRA de la dictadura y CON el pueblo de Venezuela pidiendo elecciones libres y justas. (El presidente) @POTUS ha tomado medidas enérgicas contra Venezuela y hay más por venir”; escribió Pence en su cuenta de Twitter.

ACN/EFE

