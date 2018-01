Carlos Sainz agrandó la leyenda con su segundo Dakar

Una nueva vuelta de honor para el “Matador”: el español Carlos Sainz se coronó este sábado 20 de enero en el rally Dakar 2018, sumando así su segundo título ocho años después del primero y rompiendo todos los pronósticos a sus 55 años.

“¡Hasta la victoria, siempre!” Es como si Sainz hubiera hecho suya la célebre frase del “Che” Guevara” tras cruzar la meta en la 14ª y última etapa en Córdoba, la provincia de la infancia del revolucionario argentino.

En cabeza desde hace una semana, el equipo compuesto por Carlos Sainz y Lucas Cruz, del equipo Peugeot, no falló, no cometió errores, gestionó su ventaja y celebró su triunfo con efusividad encima de su auto al cruzar la meta.

“Estaba muy contento porque ha sido un rally muy muy difícil. Hemos puesto mucho de nosotros en esta victoria pero también desde que me uní al equipo Peugeot hace cuatro años. Hemos trabajado mucho para conseguir una victoria así, todo el equipo junto. Peugeot ganó dos veces (con Stéphane Peterhansel en 2016 y 2017) y ¡me faltaba la victoria!”, dijo Sainz emocionado.

En el podio le acompañaron los Toyota del catarí Nasser Al-Attiyah y del sudafricano Giniel de Villiers, segundo y tercero respectivamente.

Miembro de un selecto círculo de pilotos capaces de ganar el Mundial de rallies (WRC) y el más famoso rally-raid del mundo, junto a los finlandeses Juha Kankkunen y Ari Vatanen, Sainz también se ha convertido en el ganador en autos de mayor edad de la historia, a sus 55 años y 284 días.

Y eso que el día de la salida, el 6 de enero, las preguntas que se le hacían eran más sobre si esta 11ª era su última participación que sobre sus opciones reales de victoria.

“ Matador y el León ”

Carlos Sainz, quien solo había terminado uno de los últimos seis Dakares desde que se había alzado con la victoria en 2010 con Volkswagen, parecía el menos favorito del “Dream Team” que había montado este año Peugeot con los franceses Stéphane Peterhansel, Sébastien Loeb y Cyril Despres.

“Tuvo malos años y malos momentos desde su debut con Peugeot (en 2015)”, había dicho Peterhansel. “Carlos Sainz ha hecho una gran carrera y merece claramente ganar. Es también una bonita manera de celebrar todo lo que ha hecho con Peugeot en los últimos cuatro años”, comentó el jueves.

El madrileño consiguió superar las dunas en Perú y Argentina, el terreno que le era más desfavorable, con mayor regularidad y menos errores que sus rivales, apoyado en su experiencia. “La estrategia es rodar tranquilamente”, se reía hace unos días.

Del otro lado, su mayor punta de velocidad hizo maravillas en las etapas del tipo WRC. No en vano, ganó dos etapas en este tipo de pistas.

Este triunfo es también importante para Peugeot, que se despide del rally tras haber ganado las últimas tres ediciones en sus cuatro participaciones. El “Matador” y el “León” han formado un gran equipo.

Walkner se coronó en motos

En la categoría de motos, el argentino Kevin Benavides (Honda) lo dejó todo en la pista para intentar auparse a lo más alto del podio, con victoria en la última etapa incluida, pero no fue suficiente para superar al austriaco Matthias Walkner (KTM).

Benavides necesitaba recuperar cerca de 22 minutos en los 120 km de especial cronometrada pero, aunque se llevó el triunfo de etapa, no pudo remontar la desventaja con Walkner y se quedó casi a 17 minutos de él.

“Es increíble. Es mi sueño ganar el Dakar y he tenido ocasión de acariciarlo. Voy a seguir peleando y peleando porque ahora sé que puedo. Ha sido un gran Dakar para mí. Lamentablemente un error en la etapa 10 nos ha dejado un poco fuera. He trabajado duro para llegar aquí así que estoy contento. Volveré el año que viene, seguro”, apuntó Benavides.

