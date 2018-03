Bertucci ante caso de Policarabobo: “Esto no puede seguir pasando”

El arzobispo de Valencia, Reinaldo Del Prette Lissot, lamentó los hechos ocurridos en Policarabobo, sobre los cuales consideró que habrá que ver cuál fue la causa, al hacer referencia al sistema judicial en el país.

“Fue una de las noticias más tristes que hayamos podido vivir en Venezuela y en la ciudad de Valencia. Ciertamente nunca habíamos tenido una muerte colectiva así, de alrededor de 80 personas, todavía no tenemos las cifras definitivas, porque también hay muchos heridos quemados que no sabemos su real estado de salud. Es lamentable”, aseveró el prelado carabobeño.

Creo que hay que poner un poquito más de conciencia. Los retenes, no solamente nuestras cárceles, están demasiados hacinados y realmente no se está cumpliendo con la norma de los derechos procesales. De manera que permanecen mucho tiempo en los retenes y no se presentan a los tribunales”.

“Allí hay un problema del sistema judicial que no está funcionando, y ya habrá que ver cuál fue la causa o la forma, pero es muy triste. Verdaderamente esta Semana Santa con esa noticia se ha tendido un manto como para vivir con mayor fortaleza la pasión y muerte de Cristo. Realmente crea mucha tristeza y mucho desasociego en una ciudad como la nuestra que realmente ve morir a 80 personas de esa manera tan trágica”.

“Que el Señor les dé mucho consuelo a los familiares y a ellos la vida eterna”, transmitió monseñor Reinaldo Del Prette, quien fue consultado en torno al motín registrado el miércoles en este comando policial, ubicado en la avenida Navas Spínola.

El prelado presidió, a las 9 de la mañana, en la Catedral de Valencia, la Misa Crismal del Jueves Santo, concelebrada por sacerdotes pertenecientes al presbiterio de Valencia.

En esta misa los sacerdotes renuevan sus promesas sacerdotales, se bendicen los óleos de los Catecúmenos y los enfermos y se consagra el crisma.

